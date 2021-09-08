Паразиты в кишечнике оказались защитой человека от тяжёлой формы ковида

Люди, заражённые глистами и другими кишечными паразитами, чаще переносят коронавирус в лёгкой форме. Тяжёлая развивается лишь в 10% случаев. К такому выводу пришли исследователи, изучившие статистику заболеваний в Эфиопии. Специалисты из колледжа медицинских наук Университета Мекелле поделились выводами в научном журнале The Lancet.

"Мы предполагаем, что частичное объяснение этого явления заключается в большей активации иммунной системы жителей Африки, вызванной паразитарными инфекциями", — пишут эфиопские учёные.

Российские коллеги согласны с выводами зарубежных коллег. Так, аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова в интервью "Известиям" отметила, что такая взаимосвязь паразитозов с течением ковида обусловлена изменённым защитным иммунным механизмом организма хозяина. Паразиты вызывают иммунный ответ второго типа, при котором усиливается выработка регуляторных Т-клеток, подавляющих выработку провоспалительных цитокинов. А именно они и вызывают смертельно опасный цитокиновый шторм.

"Кроме того, кишечные паразиты изменяют микробиом кишечника хозяина, и эти изменения также влияют на иммунный ответ организма в последующем. Таким образом, организм человека с паразитарной инфекцией "уравновешивает" сверхактивную реакцию иммунной системы в ответ на коронавирусную инфекцию и её течение может иметь менее агрессивную форму", — говорит аллерголог-иммунолог.