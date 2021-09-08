Бастрыкин не согласился с закрытием дела подростков, прикуривших от Вечного огня

Фото © СУ СК РФ по Крыму и Севастополю

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не согласился с прекращением дела в отношении подростков, прикуривших сигареты от Вечного огня на мемориале павшим в годы Гражданской войны в Севастополе. Он поручил отозвать ходатайство следствия о прекращении дела.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается также, что глава СК РФ поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления СК и потребовал в полном объёме провести расследование.

Напомним, в конце августа в Интернете появилось видео, как два подростка прикуривают от Вечного огня у мемориального комплекса, посвящённого 100-летию окончания Гражданской войны 1917–1922 гг. Личности были быстро установлены. Ими оказались два студента колледжа и ученик 11-го класса одной из школ города, все — жители Севастополя в возрасте 16 лет. Они признались, что были пьяными. Материалы направили в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении подросткам штрафа.

"В ходе следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину. Вместе с законными представителями они обратились в Департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причинённый ущерб. Им было поручено провести работы по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории", — сообщает СК по Крыму и Севастополю.