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"Уже поставил чайник": Рогозин позвал Маска в гости на любимый бабушкин чай

Американский миллиардер отреагировал на это — поблагодарил коллегу за приглашение.

7 сентября, 20:46
<p>Дмитрий Рогозин, Илон Маск. Фото © Пресс-служба президента РФ, ТАСС / EPA</p>

Дмитрий Рогозин, Илон Маск. Фото © Пресс-служба президента РФ, ТАСС / EPA

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился к основателю американской компании SpaceX Илону Маску, пригласив его в гости на чай, и тот ответил. Дискуссия развернулась в "Твиттере".

Рогозин поделился там ссылкой на интервью CNN, в котором он пошутил, что уже поставил чайник на плиту, ожидая Маска в гости. Тот поблагодарил и задал вопрос: какой у Рогозина любимый чай.

  • Дискуссия Рогозина и Маска о чае в "Твиттере"
    Дискуссия Рогозина и Маска о чае в "Твиттере"
  • Дискуссия Рогозина и Маска о чае в "Твиттере"
    Дискуссия Рогозина и Маска о чае в "Твиттере"

Дискуссия Рогозина и Маска о чае в "Твиттере"

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"Давайте начнём с любимого индийского чая моей бабушки", — написал Рогозин, сопроводив твит фотографией чая "Три дружных слона".

"Спасибо, сэр, ха-ха". Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с успешным запуском

"Спасибо, сэр, ха-ха". Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с успешным запуском

Как рассказывал Лайф, ранее Маск ответил Рогозину на давнюю шутку про батут после запуска корабля SpaceX.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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