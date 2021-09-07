Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился к основателю американской компании SpaceX Илону Маску, пригласив его в гости на чай, и тот ответил. Дискуссия развернулась в "Твиттере".

Рогозин поделился там ссылкой на интервью CNN, в котором он пошутил, что уже поставил чайник на плиту, ожидая Маска в гости. Тот поблагодарил и задал вопрос: какой у Рогозина любимый чай.