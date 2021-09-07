"Уже поставил чайник": Рогозин позвал Маска в гости на любимый бабушкин чай
Американский миллиардер отреагировал на это — поблагодарил коллегу за приглашение.
Дмитрий Рогозин, Илон Маск. Фото © Пресс-служба президента РФ, ТАСС / EPA
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился к основателю американской компании SpaceX Илону Маску, пригласив его в гости на чай, и тот ответил. Дискуссия развернулась в "Твиттере".
Рогозин поделился там ссылкой на интервью CNN, в котором он пошутил, что уже поставил чайник на плиту, ожидая Маска в гости. Тот поблагодарил и задал вопрос: какой у Рогозина любимый чай.
"Давайте начнём с любимого индийского чая моей бабушки", — написал Рогозин, сопроводив твит фотографией чая "Три дружных слона".
Как рассказывал Лайф, ранее Маск ответил Рогозину на давнюю шутку про батут после запуска корабля SpaceX.
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