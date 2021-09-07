Москву посетит спецпосланник США по Ирану
Госдепартамент отмечает необходимость "быстрого достижения и реализации" договорённости о возвращении Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД.
Роберт Мэлли. Фото © Twitter / USEnvoyIran
Спецпосланник Соединённых Штатов по Ирану Роберт Мэлли посетит Москву и Париж 7–10 сентября. Его задачей будет проведение консультаций по вопросу возвращения США и Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
"Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7–10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнёрами по ядерной программе Ирана", — говорится в сообщении.
Там отметили необходимость "быстрого достижения и реализации" договорённости о возвращении Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД.
Как ранее сообщал Лайф, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогда экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана "плохим шагом". Уже при президентстве Джо Байдена США заявили о готовности снять часть санкций с Ирана по ядерной сделке.
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