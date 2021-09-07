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Москву посетит спецпосланник США по Ирану

Госдепартамент отмечает необходимость "быстрого достижения и реализации" договорённости о возвращении Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД.

7 сентября, 20:31
<p>Роберт Мэлли. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USEnvoyIran/photo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USEnvoyIran</a></p>

Роберт Мэлли. Фото © Twitter / USEnvoyIran

Спецпосланник Соединённых Штатов по Ирану Роберт Мэлли посетит Москву и Париж 7–10 сентября. Его задачей будет проведение консультаций по вопросу возвращения США и Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7–10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнёрами по ядерной программе Ирана", — говорится в сообщении.

Франция и Германия поддержали переговоры о возвращении США в ядерную сделку с Ираном

Франция и Германия поддержали переговоры о возвращении США в ядерную сделку с Ираном

Там отметили необходимость "быстрого достижения и реализации" договорённости о возвращении Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД.

Как ранее сообщал Лайф, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогда экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана "плохим шагом". Уже при президентстве Джо Байдена США заявили о готовности снять часть санкций с Ирана по ядерной сделке.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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