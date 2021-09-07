Москву посетит спецпосланник США по Ирану

Спецпосланник Соединённых Штатов по Ирану Роберт Мэлли посетит Москву и Париж 7–10 сентября. Его задачей будет проведение консультаций по вопросу возвращения США и Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7–10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнёрами по ядерной программе Ирана", — говорится в сообщении.