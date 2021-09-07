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Отвечают взаимностью: Россиянки запустили в TikTok флешмоб с воздушным поцелуем от Лаврова

Девушки записывают ответное приветствие министру. Хештег с главой российского МИДа набрал более 6,5 миллиона просмотров.

7 сентября, 20:17

В соцсетях разошёлся флешмоб с воздушным поцелуем от Лаврова. Видео © Соцсети

Глава МИД России Сергей Лавров стал главным героем нового флешмоба #ПомахалМне, который мгновенно завирусился в соцсетях. Девушки берут видео, где министр машет кому-то и посылает воздушный поцелуй, монтируют его со своим участием, собирая сценарий, где политик якобы машет рукой именно им. Ему будто бы отвечают, удивляясь и посылая ответные приветствия, улыбки, реакции, а порой даже и букеты цветов.

За основу взято видео с саммита БРИКС в 2015 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что жесты Лаврова предназначались его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане, которая занимала пост министра иностранных дел ЮАР с 2009 по 2018 год. Откуда этот фрагмент официального мероприятия всплыл на поверхность соцсетей спустя столько лет и кто начал флешмоб — неизвестно, но хештег #ПомахалМне собрал уже более 6,5 миллиона просмотров.

"У нас медведи гуляют по стране": Лавров пошутил про стереотипы о России

"У нас медведи гуляют по стране": Лавров пошутил про стереотипы о России

"Мне! Мне! Ура!", — пишут россияне в соцсетях, комментируя флешмоб. "Вот так, друзья, человек представляет Россию на высшем международном уровне и запускает флешмобы", — восторгаются другие. "#ПомахалМне!!! А тебе?", "Мило-мило!", "Столько милоты в обычный вторник!".

Ранее Лайф сообщал о флешмобе #WewillROCyou, который весьма оживили подмосковные бабушки, перепев Queen. В простой русской манере пенсионерки спели о том, что наши олимпийцы всё равно достигнут самых лучших результатов, несмотря на все препоны.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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