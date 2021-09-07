В соцсетях разошёлся флешмоб с воздушным поцелуем от Лаврова. Видео © Соцсети

Глава МИД России Сергей Лавров стал главным героем нового флешмоба #ПомахалМне, который мгновенно завирусился в соцсетях. Девушки берут видео, где министр машет кому-то и посылает воздушный поцелуй, монтируют его со своим участием, собирая сценарий, где политик якобы машет рукой именно им. Ему будто бы отвечают, удивляясь и посылая ответные приветствия, улыбки, реакции, а порой даже и букеты цветов.

За основу взято видео с саммита БРИКС в 2015 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что жесты Лаврова предназначались его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане, которая занимала пост министра иностранных дел ЮАР с 2009 по 2018 год. Откуда этот фрагмент официального мероприятия всплыл на поверхность соцсетей спустя столько лет и кто начал флешмоб — неизвестно, но хештег #ПомахалМне собрал уже более 6,5 миллиона просмотров.

"Мне! Мне! Ура!", — пишут россияне в соцсетях, комментируя флешмоб. "Вот так, друзья, человек представляет Россию на высшем международном уровне и запускает флешмобы", — восторгаются другие. "#ПомахалМне!!! А тебе?", "Мило-мило!", "Столько милоты в обычный вторник!".