Лидер "Талибана" пообещал соблюдать права человека в Афганистане с одной оговоркой

Радикальное движение "Талибан"*, в августе этого года захватившее власть в Афганистане, будет соблюдать там права человека и международные нормы, которые не противоречат исламскому праву. Об этом говорится в заявлении, с которым впервые за пять лет выступил верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.

"В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата", — приводит Reuters цитату из заявления главы радикалов.

Отмечается также, что "Талибан" намерен создавать в Афганистане условия для притока иностранных инвестиций. Члены нового правительства "будут усердно работать над соблюдением исламских правил и законов шариата, защищая высшие интересы страны, охраняя границы Афганистана и обеспечивая прочный мир, процветание и развитие".

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.