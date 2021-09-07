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Лидер "Талибана" пообещал соблюдать права человека в Афганистане с одной оговоркой

Сегодня в стране представлено новое правительство. И одной из его задач станет привлечение инвестиций.

7 сентября, 19:51
<p>Лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Фото © ТАСС/AP</p>

Лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Фото © ТАСС/AP

Радикальное движение "Талибан"*, в августе этого года захватившее власть в Афганистане, будет соблюдать там права человека и международные нормы, которые не противоречат исламскому праву. Об этом говорится в заявлении, с которым впервые за пять лет выступил верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.

"В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата", — приводит Reuters цитату из заявления главы радикалов.

"Талибан" представил новое Правительство Афганистана

"Талибан" представил новое Правительство Афганистана

Отмечается также, что "Талибан" намерен создавать в Афганистане условия для притока иностранных инвестиций. Члены нового правительства "будут усердно работать над соблюдением исламских правил и законов шариата, защищая высшие интересы страны, охраняя границы Афганистана и обеспечивая прочный мир, процветание и развитие".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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