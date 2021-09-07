"Талибан" представил новое Правительство Афганистана
Главой кабмина назначен один из лидеров талибов мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
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Движение "Талибан"* объявило состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем назначен мулла Абдул Гани Барадара.
Другие должности в кабмине распределили следующим образом:
- министр обороны — Мухаммад Якуб Муджахид;
- министр иностранных дел — Амир Хан Муттаки;
- министр внутренних дел — Сираджуддин Хаккани;
- министр разведки — Абдул Хак Васик;
- министр культуры и информации — Забихулла Муджахид;
- министр образования — Мавлави Нурулла Мунир;
- министр экономики — Мохаммад Ханиф;
- глава Центробанка — Мохаммад Идрис.
Уточняется, что состав правительства временный и все указанные лица являются исполняющими обязанности.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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