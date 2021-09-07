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"Талибан" представил новое Правительство Афганистана

Главой кабмина назначен один из лидеров талибов мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

7 сентября, 14:48

Фото © Bilal Guler / Anadolu Agency via Getty Images

Движение "Талибан"* объявило состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем назначен мулла Абдул Гани Барадара.

Другие должности в кабмине распределили следующим образом:

  • министр обороны — Мухаммад Якуб Муджахид;
  • министр иностранных дел — Амир Хан Муттаки;
  • министр внутренних дел — Сираджуддин Хаккани;
  • министр разведки — Абдул Хак Васик;
  • министр культуры и информации — Забихулла Муджахид;
  • министр образования — Мавлави Нурулла Мунир;
  • министр экономики — Мохаммад Ханиф;
  • глава Центробанка — Мохаммад Идрис.

Уточняется, что состав правительства временный и все указанные лица являются исполняющими обязанности.

Политика талибов: Чем известен бывший военный командир Абдул Гани Барадар — глава "Талибана" и новый министр

Политика талибов: Чем известен бывший военный командир Абдул Гани Барадар — глава "Талибана" и новый министр

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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