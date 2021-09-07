Россиян предупредили о риске захлебнуться в мусоре

Среднестатистический россиянин производит в два раза больше мусора, чем десять лет назад. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО, оператор мусорной реформы) Денис Буцаев на планетарной сессии выставки "Вэйсттэк".

"Сегодня каждый гражданин РФ производит 440–450 килограммов отходов [в год]. Десять лет тому назад объёмы были 250 килограммов. А если отмотать на 20 лет, то рост был не таким значительным, как за последнее десятилетие. За десять лет фактически удвоились объёмы образования [отходов]", — передаёт РБК его слова.

По словам Буцаева, в скором времени нужно принять меры по ограничению роста объёма отходов. В противном случае, учитывая структуру потребительской экономики в России, мусор будет увеличиваться "коллапсирующими темпами". Чтобы повлиять на данную ситуацию, нужно внедрить механизм расширенной ответственности производителя, который обяжет изготовителей оплачивать утилизацию упаковки товаров.

"Есть задача там, где возможно, от одноразового переходить к многоразовому. И отказ от определённых видов сложноперерабатываемых товаров и упаковки. <...> Дискуссия с бизнесом о том, что что-то должно пропасть с полок, ведётся с 2015 года, проходят десятилетия, ничего не происходит, мы захлебнёмся в свалках. РОП (расширенная ответственность производителей. — Прим. Лайфа) позволит запустить утилизацию по всем направлениям и фракциям", — отметил он.