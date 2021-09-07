В английском клубе португалец уже выступал с 2003 по 2009 год, став трёхкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Португальский нападающий Криштиану Роналду приступил к тренировкам в "Манчестер Юнайтед" на базе в Каррингтоне. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Началу тренировок предшествовала встреча Роналду с главным тренером клуба Уле Гуннаром Сульшером. Также португалец познакомился со своими новыми одноклубниками.

31 августа Роналду подписал контракт с МЮ на два сезона, перейдя из туринского "Ювентуса". Также в документе указана возможность продления соглашения ещё на один год.

3 сентября пятикратный обладатель "Золотого мяча" прибыл в Манчестер и сразу же отправился на самоизоляцию. Ранее МЮ просил британское правительство отменить обязательный карантин для игрока, но получил отказ.