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Регион
Опубликовано 7 сентября 2021, 14:29

Криштиану Роналду приступил к тренировкам в "Манчестер Юнайтед"

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

В английском клубе португалец уже выступал с 2003 по 2009 год, став трёхкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Португальский нападающий Криштиану Роналду приступил к тренировкам в "Манчестер Юнайтед" на базе в Каррингтоне. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Началу тренировок предшествовала встреча Роналду с главным тренером клуба Уле Гуннаром Сульшером. Также португалец познакомился со своими новыми одноклубниками.

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31 августа Роналду подписал контракт с МЮ на два сезона, перейдя из туринского "Ювентуса". Также в документе указана возможность продления соглашения ещё на один год.

3 сентября пятикратный обладатель "Золотого мяча" прибыл в Манчестер и сразу же отправился на самоизоляцию. Ранее МЮ просил британское правительство отменить обязательный карантин для игрока, но получил отказ.

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С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Всего он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.

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Роман Фейгин
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