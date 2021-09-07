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СМИ: Молодая звезда "Краснодара" Сулейманов продолжит карьеру в Турции

Ранее стало известно, что южане пытаются пристроить своего игрока в другие команды, так как он перестал проходить в состав.

7 сентября, 14:14
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в турецком клубе "Гиресунспор", сообщает портал Ajansspor.

По данным издания, новичок турецкой Суперлиги уже подписал договор с футболистом о его аренде на сезон.

В то же время портал Eurostavka пишет, что на игрока претендует ещё один клуб из Турции — "Коньяспор", к переходу в который склоняется и сам вингер. Помимо этого, подписать его хочет грозненский "Ахмат".

СМИ: "Краснодар" пытается найти новую команду воспитаннику клуба Сулейманову

СМИ: "Краснодар" пытается найти новую команду воспитаннику клуба Сулейманову

Добавим, что контракт 21-летнего футболиста с "Краснодаром" истекает летом 2022 года. Порталом Transfermarkt он оценивается в шесть миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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