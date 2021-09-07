СМИ: Молодая звезда "Краснодара" Сулейманов продолжит карьеру в Турции
Ранее стало известно, что южане пытаются пристроить своего игрока в другие команды, так как он перестал проходить в состав.
Фото © ФК "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в турецком клубе "Гиресунспор", сообщает портал Ajansspor.
По данным издания, новичок турецкой Суперлиги уже подписал договор с футболистом о его аренде на сезон.
В то же время портал Eurostavka пишет, что на игрока претендует ещё один клуб из Турции — "Коньяспор", к переходу в который склоняется и сам вингер. Помимо этого, подписать его хочет грозненский "Ахмат".
Добавим, что контракт 21-летнего футболиста с "Краснодаром" истекает летом 2022 года. Порталом Transfermarkt он оценивается в шесть миллионов евро.
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