СМИ: Молодая звезда "Краснодара" Сулейманов продолжит карьеру в Турции

По данным издания, новичок турецкой Суперлиги уже подписал договор с футболистом о его аренде на сезон.

В то же время портал Eurostavka пишет, что на игрока претендует ещё один клуб из Турции — "Коньяспор", к переходу в который склоняется и сам вингер. Помимо этого, подписать его хочет грозненский "Ахмат".