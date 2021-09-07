Улицу в Сочи назовут в честь бывшего президента МОК Жака Рогге, который умер в конце августа на 80-м году жизни. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"На планёрном совещании приняли решение увековечить в Сочи память почётного президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта", — написал Копайгородский.

Он не уточнил, в каком районе города будет располагаться улица, названная в честь Рогге.