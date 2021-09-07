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Улицу в Сочи назовут в честь бывшего президента МОК Жака Рогге

Именно он в июле 2007 года в ходе сессии комитета достал из конверта табличку, на которой было написано "Сочи-2014".

7 сентября, 14:10
<p>Фото © Scott Halleran / Getty Images</p>

Фото © Scott Halleran / Getty Images

Улицу в Сочи назовут в честь бывшего президента МОК Жака Рогге, который умер в конце августа на 80-м году жизни. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"На планёрном совещании приняли решение увековечить в Сочи память почётного президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта", — написал Копайгородский.

Он не уточнил, в каком районе города будет располагаться улица, названная в честь Рогге.

Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. Именно Рогге в 2007 году во время выборов столицы зимней Олимпиады 2014 года достал из конверта табличку с названием города Сочи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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