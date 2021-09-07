Улицу в Сочи назовут в честь бывшего президента МОК Жака Рогге
Именно он в июле 2007 года в ходе сессии комитета достал из конверта табличку, на которой было написано "Сочи-2014".
Фото © Scott Halleran / Getty Images
Улицу в Сочи назовут в честь бывшего президента МОК Жака Рогге, который умер в конце августа на 80-м году жизни. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
"На планёрном совещании приняли решение увековечить в Сочи память почётного президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта", — написал Копайгородский.
Он не уточнил, в каком районе города будет располагаться улица, названная в честь Рогге.
Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. Именно Рогге в 2007 году во время выборов столицы зимней Олимпиады 2014 года достал из конверта табличку с названием города Сочи.
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