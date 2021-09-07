Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в беседе с РИА "Новости" призналась, что ожидала снятия команды Израиля с чемпионата мира по гимнастике, который пройдёт в Японии в октябре.

"Сборная Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала", — подчеркнула Винер-Усманова.