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"Что и требовалось доказать": Винер-Усманова призналась, что ожидала снятие сборной Израиля с ЧМ по гимнастике

Зато отправятся на турнир лидеры нашей команды — сёстры Дина и Арина Аверины.

7 сентября, 12:24

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в беседе с РИА "Новости" призналась, что ожидала снятия команды Израиля с чемпионата мира по гимнастике, который пройдёт в Японии в октябре.

"Сборная Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала", — подчеркнула Винер-Усманова.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась от участия в турнире, в том числе и олимпийская чемпионка Линой Ашрам.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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