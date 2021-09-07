"Что и требовалось доказать": Винер-Усманова призналась, что ожидала снятие сборной Израиля с ЧМ по гимнастике
Зато отправятся на турнир лидеры нашей команды — сёстры Дина и Арина Аверины.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в беседе с РИА "Новости" призналась, что ожидала снятия команды Израиля с чемпионата мира по гимнастике, который пройдёт в Японии в октябре.
"Сборная Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала", — подчеркнула Винер-Усманова.
Ранее Лайф сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась от участия в турнире, в том числе и олимпийская чемпионка Линой Ашрам.
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