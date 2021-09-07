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Регион
Опубликовано 7 сентября 2021, 12:50

"Самый большой клуб": Бывший вратарь сборной России Крицюк рассказал о переходе в "Зенит"

Фото © ФК "Зенит"

Фото © ФК "Зенит"

30-летний футболист подписал соглашение на год с опцией продления ещё на один сезон.

Новичок "Зенита" Станислав Крицюк заявил, что переход в петербургский клуб из "Жил Висенте" стал для него большим вызовом. Об этом он рассказал журналистам.

30-летний голкипер подписал с "Зенитом" контракт на один год. Также предусматривается возможность продления соглашения ещё на один сезон.

"Зенит" — самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать. <...> Впечатления позитивные. Мы общались с тренерами, но ещё многое предстоит обсудить. На этой неделе обговорим много нюансов. Сейчас привыкаю к требованиям. В моём контракте есть тонкости и нюансы, но могу заверить, что на 99% он рассчитан на два года. Могло быть больше, но я посчитал, что так будет лучше", — сказал Крицюк.

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Большую часть карьеры вратарь провёл в Португалии, где играл за "Брагу", "Риу Аве", "Белененсеш" и "Жил Висенте". В 2016-м он перешёл в "Краснодар", где выступал до 2020 года. Также на его счету два матча за сборную России.

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Роман Фейгин
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