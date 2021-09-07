"Самый большой клуб": Бывший вратарь сборной России Крицюк рассказал о переходе в "Зенит"

30-летний футболист подписал соглашение на год с опцией продления ещё на один сезон.

Новичок "Зенита" Станислав Крицюк заявил, что переход в петербургский клуб из "Жил Висенте" стал для него большим вызовом. Об этом он рассказал журналистам.

30-летний голкипер подписал с "Зенитом" контракт на один год. Также предусматривается возможность продления соглашения ещё на один сезон.

"Зенит" — самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать. <...> Впечатления позитивные. Мы общались с тренерами, но ещё многое предстоит обсудить. На этой неделе обговорим много нюансов. Сейчас привыкаю к требованиям. В моём контракте есть тонкости и нюансы, но могу заверить, что на 99% он рассчитан на два года. Могло быть больше, но я посчитал, что так будет лучше", — сказал Крицюк.