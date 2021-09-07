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Футбольный агент попросил у "Спартака" 10% от суммы продажи Джордана Ларссона

Форвард выступает за красно-белых с 2019 года, забив в 68 матчах 25 голов.

7 сентября, 12:09
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Футбольный агент Франко Камоцци попросил у московского "Спартака" 10% от суммы продажи шведского нападающего Джордана Ларссона в другой клуб. Это следует из письма агента, опубликованного телеграм-каналом BlackMirror.

Это письмо Камоцци написал в феврале на имя Заремы Салиховой, супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна. На тот момент она была членом совета директоров красно-белых.

"Дорогая Зарема, я хотел бы обсудить с вами оформление нашего соглашения в отношении игрока Джордана Ларссона. Идея такова: учитывая, что вы заметили игрока при моей помощи в 2019 году, я хотел бы получить 10% от будущих трансферных сборов, полученных "Спартаком" от любого третьего клуба", — говорится в письме Камоцци.

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При этом агент предложил два возможных решения. Первое — подписание дополнения к его договору о скаутинге, чтобы условный платёж представлял собой "бонус" к ежемесячной фиксированной плате. Второе — назначение его посредником при будущей продаже игрока третьему клубу при уплате комиссии, равной 10% от суммы сделки.

Ларссон выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провёл за клуб 68 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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