Футболист "Локомотива" Антон Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы
У 25-летнего футболиста выявили частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
Фото © РПЛ
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук может пропустить из-за травмы от двух до шести месяцев. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По информации издания, 25-летний футболист прошёл в Германии несколько этапов медосмотра. В результате у него выявили частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения. Решение об операции пока не принято.
При консервативном лечении, которое займёт не менее двух месяцев, полузащитнику под присмотром немецкого врача нужно будет делать уколы. В случае проведения операции Миранчук сможет находиться в Москве, но восстановление займёт около полугода.
"Проблем пока не возникло": Футболист "Локомотива" Камано рассказал, как застрял в Гвинее из-за госпереворота
Хавбек выступает за основную команду "Локомотива" с 2013 года. В составе клуба он провёл 140 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу. В 19 играх за сборную России Миранчук отличился трижды.
Комментариев: 0