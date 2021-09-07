Футболист "Локомотива" Антон Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук может пропустить из-за травмы от двух до шести месяцев. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По информации издания, 25-летний футболист прошёл в Германии несколько этапов медосмотра. В результате у него выявили частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения. Решение об операции пока не принято.

При консервативном лечении, которое займёт не менее двух месяцев, полузащитнику под присмотром немецкого врача нужно будет делать уколы. В случае проведения операции Миранчук сможет находиться в Москве, но восстановление займёт около полугода.