Главный тренер сборной России по баскетболу Базаревич покинул свой пост

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оставил свой пост. Об этом говорится в заявлении РФБ.

"Ещё летом, после завершения Олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого мужская сборная не смогла отобраться на Игры в Токио, было объявлено, что команду ждёт полная перезагрузка. На сегодняшний день в национальной команде фактически нет ни тренерского штаба, ни генерального менеджера, ни состава игроков. Некий чистый холст, на который мы собираемся написать сборную заново", — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Имя нового наставника команды планируется назвать до старта квалификации Кубка мира — 2023, который у нашей команды состоится 23 ноября. Федерации предстоит определить шорт-лист специалистов. По словам Кириленко, в него входит и уже бывший наставник сборной Базаревич.

"Мой контракт со сборной заканчивается. Прежде всего хотел бы поблагодарить Андрея Кириленко, Наталью Галкину, Олега Ушакова за предоставленную возможность поработать в российской сборной. Для меня это большая честь и особенная команда. Ещё будучи игроком, я добивался с ней неплохих результатов. Поэтому мне было приятно и почётно возглавить сборную России", — подчеркнул сам Базаревич.