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Назван самый популярный город у самостоятельных туристов

Этим летом число поездок из России за границу ожидаемо выросло по сравнению с 2020 годом.

7 сентября, 10:49

Фото © Shutterstock

Летом 2021 года самым популярным зарубежным направлением у самостоятельных путешественников оказался Ереван. Из России в столицу Армении купили 9% билетов. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса "Туту.ру", которые приводит "Газета.ru".

Вторым по популярности стал Кишинёв (туда летели 6,9% пользователей), на третьем месте Бишкек (4,4%). В пятёрке также Баку (4%) и Ташкент (3,9%).

Чуть менее востребованным у самостоятельных путешественников стали города дальнего зарубежья: чаще всего покупали билеты из Москвы в Анталью (1,8%), Стамбул (1,7%), Ларнаку (0,7%) и Бургас (0,6%).

"Направления Москва – Анталья и Москва – Стамбул, которые в прошлом году входили в топ-5, по итогам лета 2021 года сократили свою долю. Очевидно, часть самостоятельных путешественников переключилась на пакетные предложения", — рассказали в "Туту.ру".

При этом общее число поездок за границу по сравнению с 2020 годом выросло: если летом прошлого года билеты на зарубежные направления оформили 2% пользователей, то в 2021-м этот показатель вырос до 6%.

А ранее российские туристы рассказали о трёх самых желанных направлениях для путешествий. Причём отечественные достопримечательности оказались в топе рейтинга.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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