Блогеру Хованскому продлили срок содержания в СИЗО на один месяц

Куйбышевский районный суд продлил срок ареста видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в Москве. Об этом сообщила во вторник объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Оправдание терроризма", сроком по 8 октября", — говорится в сообщении.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло.