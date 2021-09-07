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Блогеру Хованскому продлили срок содержания в СИЗО на один месяц

Ютубер находится под стражей с июня. На него возбудили дело после скандальной песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.

7 сентября, 10:36
<p>Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</p>

Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд продлил срок ареста видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в Москве. Об этом сообщила во вторник объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Оправдание терроризма", сроком по 8 октября", — говорится в сообщении.

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Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло.

А 10 августа Росфинмониторинг включил блогера Хованского в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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