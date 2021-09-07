Россия не готова к признанию биткоина, заявили в Кремле

Россия не готова к признанию биткоина официальным платёжным средством. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать шаги в направлении признания криптовалюты, добавил он.

"Приравнивание таких квазивалют к денежным инструментам ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, принести не может", — пояснил официальный представитель Кремля.