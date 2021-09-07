Россия не готова к признанию биткоина, заявили в Кремле
По словам пресс-секретаря главы РФ, "квазивалюта" способна навредить экономической и финансовой системе.
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Россия не готова к признанию биткоина официальным платёжным средством. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать шаги в направлении признания криптовалюты, добавил он.
"Приравнивание таких квазивалют к денежным инструментам ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, принести не может", — пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин официальной валютой. Теперь с его помощью граждане Сальвадора смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных транзакций будет использоваться доллар США.
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