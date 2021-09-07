СК показал кадры из заброшенного дома в Кузбассе, где были найдены убитыми пропавшие школьницы

Следственный комитет России опубликовал кадры из заброшенного дома в городе Киселёвске Кемеровской области, где бывший уголовник, как считает следствие, изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Также правоохранители провели проверку показаний на месте, в ходе которой Виктор П. раскрыл обстоятельства расправы.

"В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь", — отметили в пресс-службе ведомства.

В данный момент правоохранители устанавливают детали произошедшего, в частности, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".