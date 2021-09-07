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СК показал кадры из заброшенного дома в Кузбассе, где были найдены убитыми пропавшие школьницы

В настоящее время подозреваемый в расправе задержан, с ним работает следователь. Правоохранители продолжают устанавливать детали произошедшего, в частности, назначены судебно-медицинские экспертизы.

7 сентября, 10:14
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Следственный комитет России опубликовал кадры из заброшенного дома в городе Киселёвске Кемеровской области, где бывший уголовник, как считает следствие, изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Также правоохранители провели проверку показаний на месте, в ходе которой Виктор П. раскрыл обстоятельства расправы.

"В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь", — отметили в пресс-службе ведомства.

При задержании убийца двух школьниц из Кузбасса плакал и сначала всё отрицал

При задержании убийца двух школьниц из Кузбасса плакал и сначала всё отрицал

В данный момент правоохранители устанавливают детали произошедшего, в частности, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Лайф узнал, почему убийца двух школьниц из Кузбасса развёлся с женой и как относился к детям

Лайф узнал, почему убийца двух школьниц из Кузбасса развёлся с женой и как относился к детям

Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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