СК показал кадры из заброшенного дома в Кузбассе, где были найдены убитыми пропавшие школьницы
В настоящее время подозреваемый в расправе задержан, с ним работает следователь. Правоохранители продолжают устанавливать детали произошедшего, в частности, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Следственный комитет России опубликовал кадры из заброшенного дома в городе Киселёвске Кемеровской области, где бывший уголовник, как считает следствие, изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Также правоохранители провели проверку показаний на месте, в ходе которой Виктор П. раскрыл обстоятельства расправы.
"В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь", — отметили в пресс-службе ведомства.
В данный момент правоохранители устанавливают детали произошедшего, в частности, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".
Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.
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