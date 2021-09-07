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Все матчи дня в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива"

Напомним, ровно десять лет назад случилась самая страшная трагедия в истории российского хоккея.

7 сентября, 10:01

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Все матчи сегодняшнего дня в КХЛ будут начинаться с минуты молчания в память о хоккеистах "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Сегодня мы играем в память о тех, кто уже никогда не выйдет на лёд. В память о ярославском "Локомотиве", погибшем десять лет назад, 7 сентября 2011 года", — говорится в сообщении.

В программе дня значится три матча: "Металлург" – "Салават Юлаев", "Торпедо" – "Сибирь" и "Локомотив" – "Динамо Минск".

Напомним, ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, в Ярославле разбился самолёт Як-42, на борту которого находились хоккеисты и тренерский штаб местного "Локомотива". Они летели в Минск на матч против "Динамо". В результате трагедии погибло 44 человека.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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