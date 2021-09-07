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Регион
Опубликовано 7 сентября 2021, 13:04

В Кремле надеются, что интересы предпринимателей из РФ не пострадают из-за ситуации в Гвинее

Фото © ТАСС / EPA

Фото © ТАСС / EPA

Однако, по словам Пескова, на данный момент варианты поддержки алюминиевой отрасли не рассматриваются.

Москва внимательно следит за происходящими в Гвинее событиями и хотела бы, чтобы ситуация в этой африканской стране как можно скорее вернулась в законное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит в Гвинее. Мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, будут обеспечиваться", — сказал Песков.

В МИД РФ выступили против неконституционной смены власти в Гвинее
В МИД РФ выступили против неконституционной смены власти в Гвинее

Однако захват власти является серьёзным фактором, негативно влияющим на рынок алюминия, но варианты поддержки отрасли пока не рассматриваются, добавил пресс-секретарь.

Напомним, 5 сентября в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны — Конакри. Известно, что группу возглавил полковник Мамади Думбуя. После этого Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома. Однако тревожных сообщений от граждан РФ в Гвинее не поступало.

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Александр Юнашев
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