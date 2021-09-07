В Кремле надеются, что интересы предпринимателей из РФ не пострадают из-за ситуации в Гвинее
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Однако, по словам Пескова, на данный момент варианты поддержки алюминиевой отрасли не рассматриваются.
Москва внимательно следит за происходящими в Гвинее событиями и хотела бы, чтобы ситуация в этой африканской стране как можно скорее вернулась в законное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит в Гвинее. Мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, будут обеспечиваться", — сказал Песков.
Однако захват власти является серьёзным фактором, негативно влияющим на рынок алюминия, но варианты поддержки отрасли пока не рассматриваются, добавил пресс-секретарь.
Напомним, 5 сентября в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны — Конакри. Известно, что группу возглавил полковник Мамади Думбуя. После этого Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома. Однако тревожных сообщений от граждан РФ в Гвинее не поступало.