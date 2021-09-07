В Кремле надеются, что интересы предпринимателей из РФ не пострадают из-за ситуации в Гвинее

Москва внимательно следит за происходящими в Гвинее событиями и хотела бы, чтобы ситуация в этой африканской стране как можно скорее вернулась в законное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит в Гвинее. Мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, будут обеспечиваться", — сказал Песков.

Однако захват власти является серьёзным фактором, негативно влияющим на рынок алюминия, но варианты поддержки отрасли пока не рассматриваются, добавил пресс-секретарь.