Песков ответил на призыв Кудрина о сокращении доли госсектора в экономике
На данный момент никаких решений по этому вопросу не принималось, отметил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что здесь необходима комплексная экспертная оценка ситуации.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который призвал к сокращению доли государственного сектора в экономике.
По словам представителя Кремля, Кудрин обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями, но ориентироваться лишь на одну точку зрения нельзя. В этом вопросе необходима комплексная оценка ситуации, добавил Песков.
"Безусловно, приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. На протяжении нашей новой истории мы неоднократно сталкивались, что в результате приватизации на гране уничтожения были целые отрасли, которые потом огромным трудом консолидировались в руках государства и возрождались", — пояснил пресс-секретарь главы государства.
В заключение он сказал, что на данный момент никаких решений по поводу сокращения доли госсектора в экономике не принималось.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Счётной палаты заявил, что России следует сокращать долю госсектора в экономике, потому как она несёт в себе много рисков. По мнению Кудрина, большинство отечественных компаний с государственным участием менее пластичны в управлении, зависят от бюрократии.
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