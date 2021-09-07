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Песков ответил на призыв Кудрина о сокращении доли госсектора в экономике

На данный момент никаких решений по этому вопросу не принималось, отметил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что здесь необходима комплексная экспертная оценка ситуации.

7 сентября, 09:57
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/56378/photos/51741" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который призвал к сокращению доли государственного сектора в экономике.

По словам представителя Кремля, Кудрин обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями, но ориентироваться лишь на одну точку зрения нельзя. В этом вопросе необходима комплексная оценка ситуации, добавил Песков.

"Безусловно, приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. На протяжении нашей новой истории мы неоднократно сталкивались, что в результате приватизации на гране уничтожения были целые отрасли, которые потом огромным трудом консолидировались в руках государства и возрождались", — пояснил пресс-секретарь главы государства.

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В заключение он сказал, что на данный момент никаких решений по поводу сокращения доли госсектора в экономике не принималось.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Счётной палаты заявил, что России следует сокращать долю госсектора в экономике, потому как она несёт в себе много рисков. По мнению Кудрина, большинство отечественных компаний с государственным участием менее пластичны в управлении, зависят от бюрократии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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