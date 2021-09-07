Песков ответил на призыв Кудрина о сокращении доли госсектора в экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который призвал к сокращению доли государственного сектора в экономике.

По словам представителя Кремля, Кудрин обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями, но ориентироваться лишь на одну точку зрения нельзя. В этом вопросе необходима комплексная оценка ситуации, добавил Песков.

"Безусловно, приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. На протяжении нашей новой истории мы неоднократно сталкивались, что в результате приватизации на гране уничтожения были целые отрасли, которые потом огромным трудом консолидировались в руках государства и возрождались", — пояснил пресс-секретарь главы государства.

В заключение он сказал, что на данный момент никаких решений по поводу сокращения доли госсектора в экономике не принималось.