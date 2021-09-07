Песков заявил, что посольство отслеживает ситуацию с задержанной за клевету на Лукашенко россиянкой
При этом в Кремле не располагают информацией об условиях содержания Ирины Викхольм, которая оказалась в следственном изоляторе после записи в Twitter.
Российское посольство внимательно отслеживает ситуацию с Ириной Викхольм, которую задержали в Бресте за клевету на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что дипломаты делают "всё необходимое для обеспечения законных интересов" задержанной российской гражданки.
"Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает всё необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан, находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, он не располагает информацией об условиях содержания Викхольм.
Ранее стало известно, что задержанная россиянка проживала на территории республики нелегально. В Белоруссии она работала сиделкой, выступала в защиту прав людей и животных в социальных сетях. Знакомые рассказали, что 58-летняя женщина была задержана после визита в миграционную службу. По предварительным данным, сперва ей инкриминировались нарушения миграционного законодательства, но вскоре стало известно, что россияне вменяют "распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Белоруссии, соединённых с обвинением его в тяжком преступлении". Поводом стала публикация в Twitter.
"В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", — сообщили в республиканской Генпрокуратуре.
Лента новостей
Работавший с Пугачёвой и Киркоровым художник Краснов до последнего удивлял идеями, заявил Крутой
сегодня в 09:53
"Тайга, горы, прогулки, свежий воздух": Песков рассказал, что Путин вместе с Шойгу отдыхает в Сибири
сегодня в 09:46
Песков — о приглашении РФ на инаугурацию талибов: Никаких решений о признании пока не принималось
сегодня в 09:46
Комментариев: 0