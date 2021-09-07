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Песков заявил, что посольство отслеживает ситуацию с задержанной за клевету на Лукашенко россиянкой

При этом в Кремле не располагают информацией об условиях содержания Ирины Викхольм, которая оказалась в следственном изоляторе после записи в Twitter.

7 сентября, 09:57

Фото © Facebook.com / Irina Wikcholm

Российское посольство внимательно отслеживает ситуацию с Ириной Викхольм, которую задержали в Бресте за клевету на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что дипломаты делают "всё необходимое для обеспечения законных интересов" задержанной российской гражданки.

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"Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает всё необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан, находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, он не располагает информацией об условиях содержания Викхольм.

Ранее стало известно, что задержанная россиянка проживала на территории республики нелегально. В Белоруссии она работала сиделкой, выступала в защиту прав людей и животных в социальных сетях. Знакомые рассказали, что 58-летняя женщина была задержана после визита в миграционную службу. По предварительным данным, сперва ей инкриминировались нарушения миграционного законодательства, но вскоре стало известно, что россияне вменяют "распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Белоруссии, соединённых с обвинением его в тяжком преступлении". Поводом стала публикация в Twitter.

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"В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", — сообщили в республиканской Генпрокуратуре.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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