НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Блогерша Блиновская раскрыла, сколько заплатила Урганту и Собчак за работу на многомиллионном юбилее

По её признанию, звёздные друзья же не знали, что едут к ней на торжество. Они были "вызваны на частный контракт".

7 сентября, 10:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTDVzGIMH-r/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elena_blinovskaya</a></p>

Фото © Instagram / elena_blinovskaya

Многие звёздные гости, приглашённые на 40-й день рождения блогерши и автора тренингов Елены Блиновской, не имели представления, куда едут. В курсе о предстоящем торжестве были только ведущие Иван Ургант и Ксения Собчак. Об этом Блиновская рассказала в эфире Первого канала.

"Звёзды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт. Но все звёзды, которые были в зале, — мои друзья. Артисты стоят по десять миллионов", — заявила блогерша-миллионник в программе "Пусть говорят".

По словам Блиновской, она принимала гостей в арендованном пятизвёздочном отеле. Развлечения для друзей она организовала по высшему разряду. В итоге день рождения обошёлся ей почти в 120 миллионов рублей — и это не учитывая аренду гостиницы. Сама Блиновская, зарабатывающая миллионы, призналась, что трудится не ради денег, а ради людей, которые постоянно идут на её марафоны. Отказать им, по словам Блиновской, она не может.

Вывезла на Алтай Киркорова, Урганта и Собчак: Откуда у блогерши из Ярославля 120 млн на юбилей

Вывезла на Алтай Киркорова, Урганта и Собчак: Откуда у блогерши из Ярославля 120 млн на юбилей

Ранее Лайф писал, что на торжестве у Блиновской были Ургант, Собчак, Киркоров — и это далеко не все звёзды, которые отметились на празднике. "Исполняющая желания" блогерша опубликовала не только смету дня рождения, но и номер своей карты, чтобы все, кто хочет, поздравили её с юбилеем.

Бородина так увлеклась танцами, что не заметила, как на видео её голая грудь выскочила из платья

Бородина так увлеклась танцами, что не заметила, как на видео её голая грудь выскочила из платья

Напомним, Елена Блиновская — популярная инстаграм-блогерша, которая построила свою карьеру в Сети. На аккаунт девушки подписано больше 5,9 миллиона человек, на которых она неплохо зарабатывает. Елена регулярно проводит "Марафоны желаний" — онлайн-тренинги, записавшись на которые участники обязательно смогут достичь всех своих целей. Якобы. Кстати, само словосочетание "марафон желаний" женщина зарегистрировала как товарный знак ещё в 2018 году.

"Я — завидная невеста!": Бузова раскрыла, сколько миллионов тратит только за месяц, и цифра повергла всех в шок

"Я — завидная невеста!": Бузова раскрыла, сколько миллионов тратит только за месяц, и цифра повергла всех в шок

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Блогеру Хованскому продлили срок содержания в СИЗО на один месяц

сегодня в 10:36

Мегавзяточники, спекулянты и воры Советского Союза: На чём во времена СССР сколотили огромное состояние девять подпольных миллионеров

4 сентября, 21:40

Назван самый популярный город у самостоятельных туристов

сегодня в 10:49

Комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение МВД о пожизненном запрете на въезд в Россию

сегодня в 11:08

Проценко спрогнозировал, когда в Россию придёт четвёртая волна коронавируса

сегодня в 11:07

Новости партнеров

Layer 1