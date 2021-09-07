Блогерша Блиновская раскрыла, сколько заплатила Урганту и Собчак за работу на многомиллионном юбилее
По её признанию, звёздные друзья же не знали, что едут к ней на торжество. Они были "вызваны на частный контракт".
Фото © Instagram / elena_blinovskaya
Многие звёздные гости, приглашённые на 40-й день рождения блогерши и автора тренингов Елены Блиновской, не имели представления, куда едут. В курсе о предстоящем торжестве были только ведущие Иван Ургант и Ксения Собчак. Об этом Блиновская рассказала в эфире Первого канала.
"Звёзды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт. Но все звёзды, которые были в зале, — мои друзья. Артисты стоят по десять миллионов", — заявила блогерша-миллионник в программе "Пусть говорят".
По словам Блиновской, она принимала гостей в арендованном пятизвёздочном отеле. Развлечения для друзей она организовала по высшему разряду. В итоге день рождения обошёлся ей почти в 120 миллионов рублей — и это не учитывая аренду гостиницы. Сама Блиновская, зарабатывающая миллионы, призналась, что трудится не ради денег, а ради людей, которые постоянно идут на её марафоны. Отказать им, по словам Блиновской, она не может.
Ранее Лайф писал, что на торжестве у Блиновской были Ургант, Собчак, Киркоров — и это далеко не все звёзды, которые отметились на празднике. "Исполняющая желания" блогерша опубликовала не только смету дня рождения, но и номер своей карты, чтобы все, кто хочет, поздравили её с юбилеем.
Напомним, Елена Блиновская — популярная инстаграм-блогерша, которая построила свою карьеру в Сети. На аккаунт девушки подписано больше 5,9 миллиона человек, на которых она неплохо зарабатывает. Елена регулярно проводит "Марафоны желаний" — онлайн-тренинги, записавшись на которые участники обязательно смогут достичь всех своих целей. Якобы. Кстати, само словосочетание "марафон желаний" женщина зарегистрировала как товарный знак ещё в 2018 году.
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