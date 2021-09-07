Блогерша Блиновская раскрыла, сколько заплатила Урганту и Собчак за работу на многомиллионном юбилее

Многие звёздные гости, приглашённые на 40-й день рождения блогерши и автора тренингов Елены Блиновской, не имели представления, куда едут. В курсе о предстоящем торжестве были только ведущие Иван Ургант и Ксения Собчак. Об этом Блиновская рассказала в эфире Первого канала.

"Звёзды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт. Но все звёзды, которые были в зале, — мои друзья. Артисты стоят по десять миллионов", — заявила блогерша-миллионник в программе "Пусть говорят".

По словам Блиновской, она принимала гостей в арендованном пятизвёздочном отеле. Развлечения для друзей она организовала по высшему разряду. В итоге день рождения обошёлся ей почти в 120 миллионов рублей — и это не учитывая аренду гостиницы. Сама Блиновская, зарабатывающая миллионы, призналась, что трудится не ради денег, а ради людей, которые постоянно идут на её марафоны. Отказать им, по словам Блиновской, она не может.

Ранее Лайф писал, что на торжестве у Блиновской были Ургант, Собчак, Киркоров — и это далеко не все звёзды, которые отметились на празднике. "Исполняющая желания" блогерша опубликовала не только смету дня рождения, но и номер своей карты, чтобы все, кто хочет, поздравили её с юбилеем.