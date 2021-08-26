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    Бородина так увлеклась танцами, что не заметила, как на видео её голая грудь выскочила из платья

    Телеведущая выбрала откровенное платье с невероятно большим декольте, так что конфуз был просто неизбежен.

    26 августа, 15:13

    Фото © Instagram/borodylia

    Известная 37-летняя телеведущая Ксения Бородина посетила вечеринку в честь дня рождения блогерши Елены Блиновской, где присутствовал весь цвет российского шоу-бизнеса. Для этого вечера Ксения выбрала облегающее красное платье с объёмными рукавами, но взгляд всех был прикован к огромному вырезу, в котором виднелась грудь.

    Видео © Instagram/borodylia

    Во время выступления Светланы Лободы телеведущая устроила перед камерой жаркие танцы, и здесь наряд окончательно её подвёл, оголив грудь перед всеми знаменитостями. Блогерша быстро засмущалась и оборвала запись, но подписчики уверены, что кумир после развода пошёл по наклонной.

    Фото © Instagram/borodylia

    Фото © Instagram/borodylia

    Вам очень шли к лицу скромные наряды. Как один известный модельер говорит: "Всё своё красивое должно оставаться для себя, не нужно выставлять на балкон напоказ".

    m.g.k.s.s.s

    Мы уже все поняли, что вы очень сильно хотите мужчину…

    merey__ermahan

    Какая малышка, баба взрослая ты! Дети растут, а ты ходишь чуть ли не голая — ни стыда ни совести нет, пример даёшь девочкам своим!

    milashka_2022

    Фото © Instagram/borodylia

    Фото © Instagram/borodylia

    Ксения Бородина на самом деле очень рада своему разводу с Курбаном Омаровым, с которым они прожили вместе шесть лет и завели общую дочь. Стоило в начале августа паре расторгнуть брак, как телеведущая ушла в загул — зачастила с подругами в роскошные рестораны, устраивала вечеринки и всячески радовалась новой свободной жизни.

    39-летняя Брежнева приняла душ топлес, напомнив фанатам, почему была главной звездой "ВИА Гры"

    39-летняя Брежнева приняла душ топлес, напомнив фанатам, почему была главной звездой "ВИА Гры"

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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