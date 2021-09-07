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В Кремле ответили на вопрос об ужесточении в РФ наказания педофилам

По словам Дмитрия Пескова, в подобных делах "свои функции выполняют правоохранительные органы".

7 сентября, 10:20
<p>Фото © ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

В Администрации президента РФ не ведётся никакой работы относительно возможности ужесточения наказания за преступления, совершённые против детей. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, никакой работы в администрации президента не ведётся. Свои функции выполняют правоохранительные органы", — отметил представитель Кремля.

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СК показал кадры из заброшенного дома в Кузбассе, где были найдены убитыми пропавшие школьницы

Вопрос был задан в связи с громким убийством двух девочек в городе Киселёвске Кемеровской области. 10-летние школьницы ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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