"Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе": Пугачёва трогательным постом простилась со сценографом Красновым
60-летний дизайнер всегда была готов создать "что-то безумное и интересное", заявила народная артистка СССР.
Фото © Instagram / alla_orfey
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва выразила соболезнования в связи со смертью известного художника-сценографа Бориса Краснова и попрощалась со своим другом. Трогательные слова в память о нём она написала в посте на странице в "Инстаграме".
"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе", — написала артистка.
Ранее продюсер Игорь Крутой заявил, что работавший с Пугачёвой и Киркоровым художник Краснов до последнего удивлял идеями. 60-летний дизайнер, даже находясь в тяжёлом состоянии после коронавируса, всё время звонил, поделился продюсер.
Напомним, Борис Краснов столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса и попал в хоспис. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Врачи не давали оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления деятеля искусств. 7 сентября стало известно о смерти Краснова.
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