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"Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе": Пугачёва трогательным постом простилась со сценографом Красновым

60-летний дизайнер всегда была готов создать "что-то безумное и интересное", заявила народная артистка СССР.

7 сентября, 10:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTg-uOOqOx1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alla_orfey</a></p>

Фото © Instagram / alla_orfey

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва выразила соболезнования в связи со смертью известного художника-сценографа Бориса Краснова и попрощалась со своим другом. Трогательные слова в память о нём она написала в посте на странице в "Инстаграме".

"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе", — написала артистка.

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Ранее продюсер Игорь Крутой заявил, что работавший с Пугачёвой и Киркоровым художник Краснов до последнего удивлял идеями. 60-летний дизайнер, даже находясь в тяжёлом состоянии после коронавируса, всё время звонил, поделился продюсер.

Напомним, Борис Краснов столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса и попал в хоспис. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Врачи не давали оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления деятеля искусств. 7 сентября стало известно о смерти Краснова.

Известный художник Борис Краснов скончался, перенеся инсульт после коронавируса

Известный художник Борис Краснов скончался, перенеся инсульт после коронавируса

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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