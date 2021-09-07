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Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам

Именно конфетами ему удалось заманить девочек в заброшенный дом. Также Лайф узнал, на самом ли деле подруги называли этого мужчину "дядей Витей", о чём ранее сообщалось в СМИ.

7 сентября, 10:53

Скриншот видео © Соцсети

Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам. Видео © LIFE

Подозреваемый в убийстве двух школьниц из города Киселёвска Кемеровской области Виктор П. часто заходил в магазин, в котором купил девочкам сладости. Сам он отдавал предпочтение выпивке, рассказала Лайфу продавщица Екатерина.

"Он часто к нам приходил, мужик, который увёл девочек, выпивку иногда покупал. Одна девочка нам знакома, она недалеко от нас живёт", — пояснила женщина.

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Продавщица при этом не ответила на вопрос, правда ли девочки называли мужчину "дядей Витей". А другая местная жительница объяснила, что так несовершеннолетние обращались совершенно к другому человеку.

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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