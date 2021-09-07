Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам
Именно конфетами ему удалось заманить девочек в заброшенный дом. Также Лайф узнал, на самом ли деле подруги называли этого мужчину "дядей Витей", о чём ранее сообщалось в СМИ.
Скриншот видео © Соцсети
Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам. Видео © LIFE
Подозреваемый в убийстве двух школьниц из города Киселёвска Кемеровской области Виктор П. часто заходил в магазин, в котором купил девочкам сладости. Сам он отдавал предпочтение выпивке, рассказала Лайфу продавщица Екатерина.
"Он часто к нам приходил, мужик, который увёл девочек, выпивку иногда покупал. Одна девочка нам знакома, она недалеко от нас живёт", — пояснила женщина.
Продавщица при этом не ответила на вопрос, правда ли девочки называли мужчину "дядей Витей". А другая местная жительница объяснила, что так несовершеннолетние обращались совершенно к другому человеку.
Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".
Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.
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