Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам. Видео © LIFE

Подозреваемый в убийстве двух школьниц из города Киселёвска Кемеровской области Виктор П. часто заходил в магазин, в котором купил девочкам сладости. Сам он отдавал предпочтение выпивке, рассказала Лайфу продавщица Екатерина.

"Он часто к нам приходил, мужик, который увёл девочек, выпивку иногда покупал. Одна девочка нам знакома, она недалеко от нас живёт", — пояснила женщина.

Продавщица при этом не ответила на вопрос, правда ли девочки называли мужчину "дядей Витей". А другая местная жительница объяснила, что так несовершеннолетние обращались совершенно к другому человеку.

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".