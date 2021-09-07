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Жительница Красногорска вся в крови попала в больницу после поездки на взбесившемся лифте

По словам пострадавшей, перед инцидентом в кабине сильно пахло гарью. По факту случившегося прокуратура Московской области организовала проверку.

7 сентября, 10:50

Поездка на взбесившемся лифте обернулась кровавыми травмами для жительницы Подмосковья. Видео © LIFE

В подмосковном Красногорске девушка пострадала из-за неисправности лифта в 45-этажном доме. По её словам, кабина не остановилась на нужном этаже и резко поехала вверх, в результате чего она упала и потеряла сознание.

По нашим данным, инцидент произошёл 7 сентября в жилом комплексе "Арт" около 11:30. После происшествия пострадавшую увезли в больницу.

"Я ехала в лифте, там пахло какой-то гарью, и он не стал останавливаться на моём этаже и быстро-быстро поехал вверх. И я не знаю, просто вот уже лежу на полу. Потом смотрю в зеркало — я вся в крови", — рассказала об инциденте девушка.

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По факту инцидента прокуратура Московской области организовала проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования", — уточнили в ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что житель Казани застрелил мужчину в лифте одной из многоэтажек. Предполагаемый убийца попал на видео за несколько секунд до случившегося. На кадрах видно, что он держал в руках карабин "Сайга". Подозреваемому в убийстве удалось скрыться, но позже его задержали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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