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В Ярославе прошла траурная панихида в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива".

Мероприятия прошли в Успенском соборе города и на Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие в авиакатастрофе. На кадрах видно, как на панихиду пришли сотни болельщиков команды и простых жителей города.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в своём фейсбуке написал, что память о погибших игроках жива и по сей день.

"Седьмого сентября 2011 года команда "Локомотив" ушла навечно. Ребят нет с нами, но они навсегда останутся живыми в нашей памяти. В наших силах продолжать развивать традиции, которые они заложили, прививать мальчишкам любовь к хоккею, ставшему для многих жителей области не просто спортом, но неотъемлемой частью жизни", — отметил Миронов.