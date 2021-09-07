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"Останутся живыми в нашей памяти": В Ярославле прошла панихида в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива"

В результате трагедии, которая произошла ровно десять лет назад, погибло 44 человека.

7 сентября, 11:11

Видео © LIFE

В Ярославе прошла траурная панихида в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива".

Мероприятия прошли в Успенском соборе города и на Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие в авиакатастрофе. На кадрах видно, как на панихиду пришли сотни болельщиков команды и простых жителей города.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в своём фейсбуке написал, что память о погибших игроках жива и по сей день.

"Седьмого сентября 2011 года команда "Локомотив" ушла навечно. Ребят нет с нами, но они навсегда останутся живыми в нашей памяти. В наших силах продолжать развивать традиции, которые они заложили, прививать мальчишкам любовь к хоккею, ставшему для многих жителей области не просто спортом, но неотъемлемой частью жизни", — отметил Миронов.

Все матчи дня в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива"

Все матчи дня в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива"

Напомним, ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, в Ярославле разбился самолёт Як-42, на борту которого находились хоккеисты и тренерский штаб местного "Локомотива". Они летели в Минск на матч против "Динамо". В результате трагедии погибло 44 человека.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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