"Останутся живыми в нашей памяти": В Ярославле прошла панихида в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива"
В результате трагедии, которая произошла ровно десять лет назад, погибло 44 человека.
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В Ярославе прошла траурная панихида в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива".
Мероприятия прошли в Успенском соборе города и на Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие в авиакатастрофе. На кадрах видно, как на панихиду пришли сотни болельщиков команды и простых жителей города.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в своём фейсбуке написал, что память о погибших игроках жива и по сей день.
"Седьмого сентября 2011 года команда "Локомотив" ушла навечно. Ребят нет с нами, но они навсегда останутся живыми в нашей памяти. В наших силах продолжать развивать традиции, которые они заложили, прививать мальчишкам любовь к хоккею, ставшему для многих жителей области не просто спортом, но неотъемлемой частью жизни", — отметил Миронов.
Все матчи дня в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах "Локомотива"
Напомним, ровно десять лет назад, 7 сентября 2011 года, в Ярославле разбился самолёт Як-42, на борту которого находились хоккеисты и тренерский штаб местного "Локомотива". Они летели в Минск на матч против "Динамо". В результате трагедии погибло 44 человека.
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