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"Бенфика" отказалась продать "Зениту" футболиста сборной Португалии за 30 миллионов евро

В составе национальной команды игрок стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

7 сентября, 12:31
<p>Фото © ФК "Бенфика"</p>

Фото © ФК "Бенфика"

Лиссабонская "Бенфика" отказалась продать петербургскому "Зениту" полузащитника Рафу Силву. Об этом сообщает португальский телеканал TVI24.

По его информации, российский клуб предложил за 28-летнего футболиста 30 миллионов евро, но "Бенфика" отказалась от переговоров.

Силва выступает за лиссабонский клуб с 2016 года. В его составе он стал двукратным чемпионом Португалии, обладателем кубка и двух суперкубков страны. В 188 матчах за клуб хавбек забил 49 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт игрока с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

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С 2014 года Силва играет за сборную Португалии. За национальную команду он провёл 25 матчей. Со сборной полузащитник стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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