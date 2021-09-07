"Бенфика" отказалась продать "Зениту" футболиста сборной Португалии за 30 миллионов евро
В составе национальной команды игрок стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
Фото © ФК "Бенфика"
Лиссабонская "Бенфика" отказалась продать петербургскому "Зениту" полузащитника Рафу Силву. Об этом сообщает португальский телеканал TVI24.
По его информации, российский клуб предложил за 28-летнего футболиста 30 миллионов евро, но "Бенфика" отказалась от переговоров.
Силва выступает за лиссабонский клуб с 2016 года. В его составе он стал двукратным чемпионом Португалии, обладателем кубка и двух суперкубков страны. В 188 матчах за клуб хавбек забил 49 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт игрока с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.
С 2014 года Силва играет за сборную Португалии. За национальную команду он провёл 25 матчей. Со сборной полузащитник стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
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