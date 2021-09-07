Чёрный день в истории хоккея: Прошло десять лет со дня страшной авиакатастрофы с игроками "Локомотива" Самолёт с хоккеистами ярославского клуба разбился 7 сентября 2011 года, не сумев набрать нужную высоту. 7 сентября, 13:30 Фото © КХЛ

Команда планировала вылететь из ярославского аэропорта Туношна в Минск на стартовый для себя матч регулярного чемпионата КХЛ против местного "Динамо". Причиной катастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) признал ошибку командира самолёта или второго пилота, непроизвольно нажимавшего на тормозные педали во время разбега. Доподлинно установить, кто из них виновен в крушении Як-42 авиакомпании "Як-сервис", не удалось.

Погодные условия никак не осложняли работу пилотов. Во время разбега лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и взлетел уже с грунта. Полёт продлился всего несколько секунд — около 16:00 по московскому времени самолёт поднялся на пять-шесть метров, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонки. После падения он полностью разрушился и сгорел.

Всего в Минск собирались лететь 45 человек — 37 пассажиров и 8 членов экипажа. При крушении выжили двое: нападающий "Локомотива" Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Через пять дней хоккеист скончался в московском Институте хирургии имени Вишневского от полученных ран.

При анализе переговоров пилотов в радиоэфире стало понятно, что у них сразу же возникли проблемы с выбором положения стабилизатора. Речь об аэродинамических поверхностях, обеспечивающих устойчивость, управляемость и балансировку лайнера в полёте. По всей видимости, багаж пассажиров не прошёл процедуру взвешивания. А снаряжения хоккейные команды возят с собой немало — не менее 50 килограммов на каждого игрока. Получилось, что самолёт был нагружен больше обычного.

Пилоты долго спорили, с какого места начать разбег. В итоге командир Андрей Соломенцев решил разгоняться с точки, откуда было легче вырулить, и лишил себя нескольких сотен метров, которых, очень может быть, и не хватило для взлёта. В качестве рубежа выбрали скорость 190 километров в час. Если после набора этой скорости не происходит отрыва от земли передней планки самолёта, необходимо начать торможение. На самом же деле самолёт разогнался по земле до 230 километров в час, но экипаж так и не начал тормозить.

— Мы мало, наверное, стабилизатор развернули, — предположил второй пилот Игорь Жевелов, но было уже слишком поздно.

Когда лайнер на скорости 250 километров в час покинул взлётную полосу, капитан по непонятной причине начал отводить штурвал от себя, прижимая нос воздушного судна к земле. Возможно, он пытался достичь нижней точки и в последний момент резко взмыть вверх. Что Соломенцев хотел сделать на самом деле, уже никто никогда не узнает. Но факт остаётся фактом: экипаж не понял его действий, и бортмеханик Сергей Журавлёв сбросил мощность двигателей до минимума.

— Да что ты делаешь-то? — прокричал второй пилот в адрес командира, понимая, что тормозить уже никак нельзя.

Последними словами Соломенцева было "Всё, ***". После этого самолёт упал в овраг и запись оборвалась.

По итогам расследования, которое продолжалось несколько лет, наказали только бывшего заместителя генерального директора по организации лётной работы авиакомпании "Як-сервис" Вадима Тимофеева. Его признали виновным в нарушении правил эксплуатации самолёта с тяжкими последствиями и приговорили к пяти годам лишения свободы. Следователи пришли к выводу, что Тимофеев совершил ошибку, допустив к полёту экипаж, который не имел права пилотировать Як-42, так как не завершил переобучение на управление данным судном. При этом в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне его амнистировали и освободили прямо в зале суда.

Своей вины Тимофеев так и не признал. Он считает неверной версию о том, что причиной крушения самолёта стала ошибка одного из пилотов, нажавшего на тормоз, и во всём винит нарушение центровки (расположения пассажиров и багажа).

— Экипаж был высококлассным, но ситуация была выше их. Я не уверен, что другой экипаж справился бы в этой ситуации. Географии полётов этих ребят могут позавидовать многие пилоты-профессионалы. Я не верю, что пилоты в течение такого длительного времени жали на тормоза, и никто из лётчиков не верит, — отметил Тимофеев.

Вину пилотов не признаёт и единственный выживший в катастрофе — инженер наземного обслуживания авиакомпании "Як-сервис" Александр Сизов. На суде он отметил, что никакого торможения во время разбега не почувствовал. Кроме того, по его словам, не было никаких странных и посторонних звуков.

Катастрофа самолёта привела к гибели всей команды "Локомотив", в том сезоне реально претендовавшей на Кубок Гагарина. В последний момент от основного состава отцепили нападающих Максима Зюзякина и Ивана Краснова, а также вратаря Никиту Ложкина. Это решение тренерского штаба спасло им жизни.

Основой того "Локомотива" были собственные воспитанники. Капитаном команды был любимец местных болельщиков Иван Ткаченко — уроженец Ярославля. В 2002 и 2003 годах он становился с железнодорожниками чемпионом России. Несмотря на массу приглашений от других клубов нападающий не стал гнаться за длинным рублём и остался в команде. Получается, что остался навсегда. На момент трагедии он провёл в "Локомотиве" десять лет.

После гибели Ткаченко выяснилось, что он, не раскрывая своего имени, помогал благотворительному фонду, оказывая крупную материальную помощь детям с тяжёлыми онкологическими заболеваниями. В день трагедии он перевёл 500 тысяч рублей девочке, страдавшей острым лимфобластным лейкозом. Всего на момент гибели хоккеист направил на благотворительные цели почти десять миллионов рублей.

— Ваня помогал церкви в Ярославле, и, видно, ему объяснили, что языком молоть о своих добрых делах не нужно. В плане человечности и поступков Ваня стал для нас учителем, мы до сих пор у него учимся жизни. В некоторых вещах он был мудрее нас, обдумывал каждый свой поступок перед тем, как его сделать. Что ещё удивительно: Ваня тогда по совету Сергея, своего старшего брата, вкладывал деньги в недвижимость, заставлял, грубо говоря, деньги работать, но при этом умудрялся скрывать факт перевода немалых сумм на благотворительные цели, — цитирует РИА "Новости" Леонида Ткаченко, отца погибшего хоккеиста.

Важнейшую роль в команде играли и другие выпускники ярославской хоккейной школы. В первую очередь нужно упомянуть Александра Галимова, Геннадия Чурилова и Александра Калянина. Всего на борту разбившегося лайнера находились 14 воспитанников "Локомотива", это больше половины состава.

С 2008 года за железнодорожников играл чешский нападающий Йозеф Вашичек, которого не зря считают одним из самых именитых легионеров в истории КХЛ. Он был чемпионом мира с национальной сборной и обладателем Кубка Стэнли в составе команды "Каролина Харрикейнс". Всего форвард провёл в НХЛ 460 матчей, приехав в "Локомотив" прямо из клуба "Нью-Йорк Айлендерс".

За год до трагедии в Ярославль приехали и другой чемпион мира в составе сборной Чехии Карел Рахунек и лучший бомбардир Олимпиады-2010 в Ванкувере словак Павол Демитра. Уже по ходу сезона 2010/11 в команду пришёл знаменитый вратарь Александр Вьюхин. В "Локомотиве" 38-летний голкипер планировал завершить карьеру.

Кроме всего прочего, ярославцы провели ещё и очень мощную трансферную кампанию накануне старта нового сезона. Команду пополнил шведский голкипер Стефан Лив — чемпион мира и победитель Олимпийских игр. Также были приобретены немецкий защитник Роберт Дитрих, латвийский игрок обороны Карлис Скрастиньш, знаменитый белорусский хоккеист Руслан Салей и невероятно результативный чешский нападающий Ян Марек.

Тренировать эту невероятную дружину должен был 52-летний канадский специалист Брэд Маккриммон, возглавивший команду за три месяца до трагедии. Его опыт самостоятельной работы ограничивался двумя сезонами в Западной хоккейной лиге (WHL). При этом тренер провёл 11 сезонов в НХЛ в качестве ассистента наставника и явно был готов к новому вызову.



После масштабных траурных мероприятий в Ярославле было принято решение возродить команду. Её согласился возглавить Пётр Воробьёв, работавший с молодёжным составом "Локомотива". Сезон 2011/12 железнодорожники провели во втором по силе дивизионе российского хоккея — Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). После этого команда триумфально вернулась в КХЛ. Лига была готова гарантировать ярославцам место в плей-офф вне зависимости от результатов, но клуб отказался от подобной привилегии, самостоятельно решив поставленную задачу.

Перед нынешним сезоном "Локомотив" также существенно усилился. В команду пришёл американский форвард Рид Буше — один из лидеров омского "Авангарда", в прошлом сезоне выигравшего Кубок Гагарина. Кроме того, ярославский клуб пополнился результативным нападающим сборной России Максимом Шалуновым, ранее побеждавшим в плей-офф КХЛ в составе ЦСКА. Руководит командой опытный белорусский наставник Андрей Скабелка.

В связи с десятилетием трагедии в Ярославле состоялась панихида по погибшим хоккеистам, тренерам и техническому персоналу клуба. Церемония прошла в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие в авиакатастрофе. Также состоялось возложение цветов к мемориалу "Хоккейное братство" у спорткомплекса "Арена-2000", где выступает "Локомотив".

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Ещё одна памятная церемония состоится во вторник вечером. Она пройдёт на "Арене-2000" перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между "Локомотивом" и минским "Динамо". Напомним, что именно с белорусской командой должны были сыграть на следующий день после вылета из Ярославля погибшие хоккеисты.

Нельзя не отметить, что до 2018 года КХЛ вообще не проводил матчи 7 сентября. "Локомотив" же после трагедии и вовсе ещё не играл в этот день. По словам президента клуба Юрия Яковлева, команда сама приняла решение выйти на лёд в годовщину авиакатастрофы.

— Пришло время дать возможность всем вместе — болельщикам, игрокам, специалистам, средствам массовой информации — прийти на стадион, локоть к локтю почтить память ребят, — отметил руководитель команды.

Погибшие игроки "Локомотива" останутся в нашей памяти навсегда. Утрату переживают не только в России, но и в США, Канаде, Чехии, Словакии, Швеции, Белоруссии и на Украине. Представители всех этих стран играли в той великолепной дружине. Мемориалы, посвящённые команде, установлены в нескольких государствах. Было бы очень символично, если бы "Локомотив" смог в нынешнем сезоне взять Кубок Гагарина. Пока в активе есть только финал в сезоне 2008/09, но команда явно готова сделать шаг вперёд.

Авторы Роман Фейгин