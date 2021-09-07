Командир сопротивления сообщил Лайфу о разрушении талибами могилы Панджшерского Льва

Боевики "Талибана"* осквернили могилу Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Об этом Лайфу рассказал один из командиров ополченцев.

"Сегодня днём талибы разрушили могилу национального героя в Панджшере", — сказал он.

В провинции продолжаются бои сил сопротивления и "Талибана". Во время ночных перестрелок погибло более 800 человек, а радикалы потерпели поражение в центре Панджшера, рассказал командир. При этом основная часть убитых — пакистанцы, которые помогают талибам. Также несколько сотен человек попали в плен. Кроме того, накануне вечером в Кабуле прошло национальное восстание против талибов и пакистанцев, сегодня оно продолжилось, а боевики разогнали протестующих стрельбой.

Ночные бои сопротивления и талибов в Панджшере. Видео © LIFE

Ранее "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы информировали всех, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергали. Более того, лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана". Представитель ополчения Али Маисам Назари заявил, что фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне, перемещаясь в горы.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.