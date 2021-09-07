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Сломавшая шею при поездке в взбесившемся лифте в Красногорске собирается судиться с УК

В летящей кабине Юлия испытала самый настоящий страх. По её словам, до инцидента она замечала определённые неполадки в работе лифта, но в этот раз он двигался слишком быстро.

7 сентября, 14:21

Кадр из видео © LIFE

Пострадавшая при поездке в взбесившемся лифте жительница Красногорска рассказала, как всё произошло. Видео © LIFE

Пострадавшую во время резкого торможения лифта в ЖК "Арт" в Красногорске отпустили из больницы. Юлия рассказала Лайфу о том, как всё происходило, и заявила, что намерена писать заявление на управляющую компанию.

Девушка пояснила, что в летящей кабине испытала самый настоящий страх. По её словам, до инцидента она замечала определённые неполадки в работе лифта, но в этот раз он двигался вверх слишком быстро, чего ранее никогда не происходило.

В УК сочли подозрительными травмы жительницы Красногорска после поездки в взбесившемся лифте

В УК сочли подозрительными травмы жительницы Красногорска после поездки в взбесившемся лифте

Как уже писал Лайф, инцидент произошёл 7 сентября в жилом комплексе "Арт" около 11:30. После происшествия пострадавшую увезли в больницу, врачи диагностировали перелом шеи. По словам девушки, перед инцидентом в кабине сильно пахло гарью. По факту случившегося Прокуратура Московской области организовала проверку.

Соседи травмированной в взбесившемся лифте жительницы Красногорска пожаловались на бездействие УК

Соседи травмированной в взбесившемся лифте жительницы Красногорска пожаловались на бездействие УК

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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