Сломавшая шею при поездке в взбесившемся лифте в Красногорске собирается судиться с УК

Пострадавшая при поездке в взбесившемся лифте жительница Красногорска рассказала, как всё произошло. Видео © LIFE

Пострадавшую во время резкого торможения лифта в ЖК "Арт" в Красногорске отпустили из больницы. Юлия рассказала Лайфу о том, как всё происходило, и заявила, что намерена писать заявление на управляющую компанию.

Девушка пояснила, что в летящей кабине испытала самый настоящий страх. По её словам, до инцидента она замечала определённые неполадки в работе лифта, но в этот раз он двигался вверх слишком быстро, чего ранее никогда не происходило.