Травмированная при поездке во взбесившемся лифте жительница Красногорска сломала шею

Пострадавшая при поездке во взбесившемся лифте в Красногорске рассказала Лайфу, какие травмы получила. Видео © LIFE

Очнувшаяся в крови в лифте дома в ЖК "Арт" в подмосковном Красногорске девушка сообщила Лайфу, что у неё зафиксирован небольшой перелом в шее.

"У меня перелом в шее, он вроде как не затрагивает нервы, меня отпустили. В общем, перелом шеи, ушибы, ссадины. Госпитализация не потребовалась, мне сказали, что буду носить воротник — за 30 дней должно зарасти само под наблюдением доктора", — пояснила пострадавшая.

Врачи рекомендовали девушке в течение 30 дней носить специальный воротник и избегать физических нагрузок в этот период. Кроме того, ей прописана первичная хирургическая обработка раны лобной области.

При этом в сториз в "Инстаграме" девушка отметила, что в целом "всё ок".