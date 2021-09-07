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Травмированная при поездке во взбесившемся лифте жительница Красногорска сломала шею

Врачи рекомендовали девушке в течение 30 дней носить специальный воротник и избегать физических нагрузок в этот период.

7 сентября, 13:43

Кадр из видео © LIFE

Пострадавшая при поездке во взбесившемся лифте в Красногорске рассказала Лайфу, какие травмы получила. Видео © LIFE

Очнувшаяся в крови в лифте дома в ЖК "Арт" в подмосковном Красногорске девушка сообщила Лайфу, что у неё зафиксирован небольшой перелом в шее.

"У меня перелом в шее, он вроде как не затрагивает нервы, меня отпустили. В общем, перелом шеи, ушибы, ссадины. Госпитализация не потребовалась, мне сказали, что буду носить воротник — за 30 дней должно зарасти само под наблюдением доктора", — пояснила пострадавшая.

Врачи рекомендовали девушке в течение 30 дней носить специальный воротник и избегать физических нагрузок в этот период. Кроме того, ей прописана первичная хирургическая обработка раны лобной области.

При этом в сториз в "Инстаграме" девушка отметила, что в целом "всё ок".

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Соседи травмированной в взбесившемся лифте жительницы Красногорска пожаловались на бездействие УК

Напомним, инцидент произошёл 7 сентября в жилом комплексе "Арт" около 11:30. После происшествия пострадавшую увезли в больницу. По словам девушки, перед происшествием в кабине сильно пахло гарью. По факту случившегося прокуратура Московской области организовала проверку. Лайф также публиковал кадры спасения девушки из взбесившегося лифта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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