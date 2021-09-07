Мэр украинского города пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса

Мэр города Ивано-Франковска, что на западе Украины, поручил выплатить премию первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Таким образом городская администрация во главе с Русланом Марцинкивом намерена опровергнуть популярный у украинцев миф, что привившиеся люди становятся бесплодны. Вознаграждение обещают солидное — 100 тысяч гривен. По нынешнему курсу это превышает 270 тысяч рублей, или 3,7 тысячи долларов, и эквивалентно семи среднемесячным зарплатам по стране.

"У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, поскольку не забеременеет. Первый случай — надо выплатить хорошую премию сто тысяч гривен", — заявил мэр Марцинкив во время оперативного совещания во вторник.

Дело осталось за малым — придумать, как установить, кто из желающих забеременеет первой. Глава администрации поручил подчинённым подумать над этим вопросом.