Мэр украинского города пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса
Вознаграждение за развенчание мифа о бесплодии обещают солидное — 100 тысяч гривен. Это эквивалентно семи среднемесячным зарплатам по стране.
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Мэр города Ивано-Франковска, что на западе Украины, поручил выплатить премию первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Таким образом городская администрация во главе с Русланом Марцинкивом намерена опровергнуть популярный у украинцев миф, что привившиеся люди становятся бесплодны. Вознаграждение обещают солидное — 100 тысяч гривен. По нынешнему курсу это превышает 270 тысяч рублей, или 3,7 тысячи долларов, и эквивалентно семи среднемесячным зарплатам по стране.
"У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, поскольку не забеременеет. Первый случай — надо выплатить хорошую премию сто тысяч гривен", — заявил мэр Марцинкив во время оперативного совещания во вторник.
Дело осталось за малым — придумать, как установить, кто из желающих забеременеет первой. Глава администрации поручил подчинённым подумать над этим вопросом.
Напомним, что некоторые мифы о влиянии вакцинации на беременность существовали и в России, однако учёным удалось доказать, что прививка гораздо более безопасна для здоровья будущей мамы и малыша, чем последствия ковида. В частности, глава центра имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург рассказал, как долго младенца защищают антитела его вакцинированной матери, и подтвердил, что препарат не несёт никаких негативных последствий для новорождённых детей.
Ранее в ВОЗ рекомендовали кормящим матерям привиться от ковида. Краткосрочные исследования показали, что эффект от вакцинации не только не вредит ребёнку, но и передаётся в процессе кормления.
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