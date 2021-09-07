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Инфекционист оценил безопасность одномоментной вакцинации от гриппа и ковида

Алексей Яковлев напомнил, что вирус гриппа и коронавирус "между собой находятся в антагонистических отношениях".

7 сентября, 13:26

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Вакцинация и от коронавирусной инфекции, и от гриппа не несёт опасности для организма пациента. Так считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

"Сейчас надо в первую очередь вакцинировать людей от CoViD-19. По крайней мере, на сегодняшний день я не вижу оснований для подъёма заболеваемости гриппом, а вот очередной подъём CoViD-19 вполне возможен — люди возвращаются из отпусков, из других городов, приезжают с дач", — рассказал Яковлев газете "Петербургский дневник".

По словам врача, ничего опасного в одномоментной вакцинации от гриппа и коронавируса нет, однако, если хочется перестраховаться, можно выждать месяц после антиковидной прививки. Ещё один вариант — сделать первую вакцину одновременно с уколом препарата против гриппа.

"Вопрос тут в другом: насколько это необходимо. В самом начале пандемии, в её первый подъём я вакцинировался от гриппа, предполагая, что будет подъём. Но жизнь показала, что этого не произошло. Стало ясно, что эти вирусы между собой находятся в антагонистических отношениях, и вероятность, что на этот раз грипп отожмёт коронавирус, на мой взгляд, невелика", добавил профессор.

Врач рассказала, какие прививки необходимо делать каждые 10 лет

Врач рассказала, какие прививки необходимо делать каждые 10 лет

Напомним, 46 миллионов россиян сделали прививку одним компонентом вакцины от коронавируса, а 39 миллионов — завершили процесс вакцинации и получили оба компонента препарата. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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