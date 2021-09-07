Инфекционист оценил безопасность одномоментной вакцинации от гриппа и ковида

Вакцинация и от коронавирусной инфекции, и от гриппа не несёт опасности для организма пациента. Так считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

"Сейчас надо в первую очередь вакцинировать людей от CoViD-19. По крайней мере, на сегодняшний день я не вижу оснований для подъёма заболеваемости гриппом, а вот очередной подъём CoViD-19 вполне возможен — люди возвращаются из отпусков, из других городов, приезжают с дач", — рассказал Яковлев газете "Петербургский дневник".





По словам врача, ничего опасного в одномоментной вакцинации от гриппа и коронавируса нет, однако, если хочется перестраховаться, можно выждать месяц после антиковидной прививки. Ещё один вариант — сделать первую вакцину одновременно с уколом препарата против гриппа.

"Вопрос тут в другом: насколько это необходимо. В самом начале пандемии, в её первый подъём я вакцинировался от гриппа, предполагая, что будет подъём. Но жизнь показала, что этого не произошло. Стало ясно, что эти вирусы между собой находятся в антагонистических отношениях, и вероятность, что на этот раз грипп отожмёт коронавирус, на мой взгляд, невелика", — добавил профессор.