Инфекционист оценил безопасность одномоментной вакцинации от гриппа и ковида
Алексей Яковлев напомнил, что вирус гриппа и коронавирус "между собой находятся в антагонистических отношениях".
Вакцинация и от коронавирусной инфекции, и от гриппа не несёт опасности для организма пациента. Так считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.
"Сейчас надо в первую очередь вакцинировать людей от CoViD-19. По крайней мере, на сегодняшний день я не вижу оснований для подъёма заболеваемости гриппом, а вот очередной подъём CoViD-19 вполне возможен — люди возвращаются из отпусков, из других городов, приезжают с дач", — рассказал Яковлев газете "Петербургский дневник".
По словам врача, ничего опасного в одномоментной вакцинации от гриппа и коронавируса нет, однако, если хочется перестраховаться, можно выждать месяц после антиковидной прививки. Ещё один вариант — сделать первую вакцину одновременно с уколом препарата против гриппа.
"Вопрос тут в другом: насколько это необходимо. В самом начале пандемии, в её первый подъём я вакцинировался от гриппа, предполагая, что будет подъём. Но жизнь показала, что этого не произошло. Стало ясно, что эти вирусы между собой находятся в антагонистических отношениях, и вероятность, что на этот раз грипп отожмёт коронавирус, на мой взгляд, невелика", — добавил профессор.
Напомним, 46 миллионов россиян сделали прививку одним компонентом вакцины от коронавируса, а 39 миллионов — завершили процесс вакцинации и получили оба компонента препарата. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов