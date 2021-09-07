НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Матвиенко выразила уверенность в регистрации "Спутника V" в ЕС

Спикер Совфеда отметила, что РФ и впредь продолжит работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности, и со странами Европы.

7 сентября, 12:14
<p>Валентина Матвиенко. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64076/photos/64502" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Валентина Матвиенко. Фото © Kremlin.ru

Российская антиковидная вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована в Евросоюзе, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Уверенность в этом высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и ВОЗ, и в Евросоюзе соответствующими службами, но никто не может сказать, когда и в какие сроки", — сказала политик журналистам на V Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в Вене.

МИД РФ: Москва обсуждает с Великобританией признание сертификатов о вакцинации от ковида

МИД РФ: Москва обсуждает с Великобританией признание сертификатов о вакцинации от ковида

Матвиенко отметила, что РФ и впредь будет продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности, и со странами Европы.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. В настоящее время ВОЗ осуществляет юридические процедуры, а также проводит анализ препарата на предмет включения в портфель механизма COVAX.

По итогам вакцинации в Сан-Марино "Спутник V" показал эффективность в 94,8%

По итогам вакцинации в Сан-Марино "Спутник V" показал эффективность в 94,8%

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"А то наши так плохо играют": Матвиенко нашла среди пензенских первоклассников будущих футболистов сборной России

1 сентября, 11:17

Проценко спрогнозировал, когда в Россию придёт четвёртая волна коронавируса

сегодня в 11:07

Порошенко разнёс Зеленского за претензии к Путину

сегодня в 12:31

"Бенфика" отказалась продать "Зениту" футболиста сборной Португалии за 30 миллионов евро

сегодня в 12:31

"Что и требовалось доказать": Винер-Усманова призналась, что ожидала снятие сборной Израиля с ЧМ по гимнастике

сегодня в 12:24

Новости партнеров

Layer 1