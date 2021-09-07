Матвиенко выразила уверенность в регистрации "Спутника V" в ЕС

Российская антиковидная вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована в Евросоюзе, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Уверенность в этом высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и ВОЗ, и в Евросоюзе соответствующими службами, но никто не может сказать, когда и в какие сроки", — сказала политик журналистам на V Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в Вене.

Матвиенко отметила, что РФ и впредь будет продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности, и со странами Европы.