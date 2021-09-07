Матвиенко выразила уверенность в регистрации "Спутника V" в ЕС
Спикер Совфеда отметила, что РФ и впредь продолжит работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности, и со странами Европы.
Валентина Матвиенко. Фото © Kremlin.ru
Российская антиковидная вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована в Евросоюзе, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Уверенность в этом высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и ВОЗ, и в Евросоюзе соответствующими службами, но никто не может сказать, когда и в какие сроки", — сказала политик журналистам на V Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в Вене.
Матвиенко отметила, что РФ и впредь будет продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности, и со странами Европы.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. В настоящее время ВОЗ осуществляет юридические процедуры, а также проводит анализ препарата на предмет включения в портфель механизма COVAX.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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