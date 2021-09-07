Адвокат Ивана Сафронова сообщил об эмиграции из России

Адвокат Иван Павлов, который вёл дела журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, переехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своём Telegram. По словам юриста, поводом стало возбуждённое в отношении него уголовное дело.

"Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу", — сообщил Павлов.