Адвокат Ивана Сафронова сообщил об эмиграции из России
Весной против Ивана Павлова возбудили уголовное дело по статье 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Это и послужило причиной срочного переезда.
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Адвокат Иван Павлов, который вёл дела журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, переехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своём Telegram. По словам юриста, поводом стало возбуждённое в отношении него уголовное дело.
"Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу", — сообщил Павлов.
Напомним, что Ивану Павлову вменяют статью 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". 30 апреля его задержали в одном из номеров московской гостиницы, а в квартире его жены были проведены обыски. Из-за уголовного преследования адвокату запретили общаться со свидетелями по делу Сафронова, пользоваться Интернетом и мобильной связью. Позднее сам Сафронов стал свидетелем по делу против собственного адвоката и Павлов больше не смог его защищать.
Самого Ивана Сафронова, как уже рассказывал Лайф, задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт.
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