Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши

Еврокомиссия обратилась в суд для введения финансовых санкций против Польши. Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Поводом стала противоречивая судебная реформа, которой недовольны в Евросоюзе.

Напомним, ещё летом Брюссель призывал приостановить работу дисциплинарной палаты польского Верховного суда, поскольку эта структура, по мнению еврокомиссаров, "способна оказать влияние на профессиональную деятельность судей". Польские власти претензии отвергли, указав на верховенство местных законов над требованиями ЕС.

Today the Commission takes #Poland to the EU Court. We are requesting financial penalties for non-respect of interim measures and asking for the full implementation of the judgment of 15 July. It is my duty, as Justice Commissioner, to ensure the independence of European judges. — Didier Reynders (@dreynders) September 7, 2021

"Сегодня Еврокомиссия передаёт дело против Польши в суд ЕС. Мы призываем применить финансовые санкции за неисполнение временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля", — проинформировал от лица ЕС Дидье Рейндерс.