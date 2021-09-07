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Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши

Поводом стала противоречивая судебная реформа, которой недовольны в Евросоюзе.

7 сентября, 11:50

Фото © Flickr.com / Cancillería del Ecuador

Еврокомиссия обратилась в суд для введения финансовых санкций против Польши. Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Поводом стала противоречивая судебная реформа, которой недовольны в Евросоюзе.

Напомним, ещё летом Брюссель призывал приостановить работу дисциплинарной палаты польского Верховного суда, поскольку эта структура, по мнению еврокомиссаров, "способна оказать влияние на профессиональную деятельность судей". Польские власти претензии отвергли, указав на верховенство местных законов над требованиями ЕС.

"Сегодня Еврокомиссия передаёт дело против Польши в суд ЕС. Мы призываем применить финансовые санкции за неисполнение временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля", — проинформировал от лица ЕС Дидье Рейндерс.

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Ранее в Польше назвали предательством союзников соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2". Такое мнение высказал независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. Эксперт признал, что Польша по итогу потерпела поражение. По его мнению, страна была ввязана в борьбу на два фронта, а победила в ней Германия.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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