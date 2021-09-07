Россияне за август побили рекорд по объёму потребительских кредитов

Отмечается, что по сравнению с июлем, когда был зафиксирован спад в выдаче необеспеченных ссуд, количество договоров увеличилось на 7,5%, а объём — на 6,9%. При этом средний размер потребительского кредита, наоборот, достиг минимального за год значения — 313,6 тысячи рублей. Это на 8,3% меньше, чем было в апреле текущего года.