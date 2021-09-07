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Россияне за август побили рекорд по объёму потребительских кредитов

Однако средний размер суммы в последний месяц лета достиг минимального за год значения.

7 сентября, 11:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В августе банки выдали россиянам 2,1 миллиона кредитов наличными на общую сумму 646,7 миллиарда рублей, цифры стали рекордными с апреля. Такие данные показывают предварительные расчёты Frank RG, передаёт РБК.

Отмечается, что по сравнению с июлем, когда был зафиксирован спад в выдаче необеспеченных ссуд, количество договоров увеличилось на 7,5%, а объём — на 6,9%. При этом средний размер потребительского кредита, наоборот, достиг минимального за год значения — 313,6 тысячи рублей. Это на 8,3% меньше, чем было в апреле текущего года.

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А ранее эксперты зафиксировали повышение банковских ставок по ипотеке и кредитам. Аналитики связывают эту тенденцию с ростом ключевой ставки Центробанка РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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