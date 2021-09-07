СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области
В 2009 году подозреваемый в расправе над детьми был осуждён на 10 лет, а когда вышел из тюрьмы в 2019 году сменил место жительства и не встал на учёт.
Фото © ТАСС/Следственный комитет РФ
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области. Выяснилось, что подозреваемый в расправе над детьми, который уже был судим, после освобождения из тюрьмы уехал жить в другой город и не встал на учёт в органы профилактики.
СК подтвердил информацию источника Лайфа о том, что в 2009 году задержанный был осуждён на 10 лет по статье "Насильственные действия сексуального характера". В 2019 году мужчина вышел из тюрьмы.
"По отбытию наказания он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учёт в органы профилактики он поставлен не был", — говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме. Подозреваемый задержан.
Лента новостей
"Убийца должен расплачиваться своей жизнью": Астахов предложил всенародно решить вопрос о возвращении смертной казни
сегодня в 11:33
Лайф публикует кадры спасения жительницы Красногорска из взбесившегося лифта
сегодня в 11:30
В Минцифры рассказали о бессмысленности продажи "Пушкинской карты"
сегодня в 11:21
Комментариев: 0