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СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области

В 2009 году подозреваемый в расправе над детьми был осуждён на 10 лет, а когда вышел из тюрьмы в 2019 году сменил место жительства и не встал на учёт.

7 сентября, 11:43
<p>Фото © ТАСС/Следственный комитет РФ</p>

Фото © ТАСС/Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области. Выяснилось, что подозреваемый в расправе над детьми, который уже был судим, после освобождения из тюрьмы уехал жить в другой город и не встал на учёт в органы профилактики.

СК подтвердил информацию источника Лайфа о том, что в 2009 году задержанный был осуждён на 10 лет по статье "Насильственные действия сексуального характера". В 2019 году мужчина вышел из тюрьмы.

"По отбытию наказания он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учёт в органы профилактики он поставлен не был", — говорится в сообщении СК РФ.

Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам

Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам

Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме. Подозреваемый задержан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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