СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области. Выяснилось, что подозреваемый в расправе над детьми, который уже был судим, после освобождения из тюрьмы уехал жить в другой город и не встал на учёт в органы профилактики.

СК подтвердил информацию источника Лайфа о том, что в 2009 году задержанный был осуждён на 10 лет по статье "Насильственные действия сексуального характера". В 2019 году мужчина вышел из тюрьмы.