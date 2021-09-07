"Убийца должен расплачиваться своей жизнью": Астахов предложил всенародно решить вопрос о возвращении смертной казни
Главной проблемой бывший детский омбудсмен назвал то, что убивающим несовершеннолетних преступникам не дают пожизненного заключения.
Павел Астахов. Фото © Instagram / rfdeti
За убийство детей преступники должны расплачиваться собственными жизнями. Такое мнение высказал бывший уполномоченный по правам ребёнка в РФ, адвокат и телеведущий Павел Астахов, комментируя произошедшее в Кемеровской области.
"Я считаю, что за жизнь ребёнка убийца должен расплачиваться своей собственной жизнью. Это моя принципиальная позиция", — приводит его слова газета "Взгляд".
При этом адвокат заметил, что вопрос о возвращении смертной казни нужно решать всенародно. Однако проблема заключается в том, что за подобные преступления в России не дают пожизненного заключения, указал Астахов. Он напомнил, что в своё время россиянам обещали замену смертной казни пожизненным, однако такие преступники продолжают выходить на свободу.
Ранее Лайф рассказывал о громком убийстве двух девочек в городе Киселёвске Кемеровской области. 10-летние школьницы ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".
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