За убийство детей преступники должны расплачиваться собственными жизнями. Такое мнение высказал бывший уполномоченный по правам ребёнка в РФ, адвокат и телеведущий Павел Астахов, комментируя произошедшее в Кемеровской области.

"Я считаю, что за жизнь ребёнка убийца должен расплачиваться своей собственной жизнью. Это моя принципиальная позиция", — приводит его слова газета "Взгляд".

При этом адвокат заметил, что вопрос о возвращении смертной казни нужно решать всенародно. Однако проблема заключается в том, что за подобные преступления в России не дают пожизненного заключения, указал Астахов. Он напомнил, что в своё время россиянам обещали замену смертной казни пожизненным, однако такие преступники продолжают выходить на свободу.