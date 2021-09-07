В Минцифры рассказали о бессмысленности продажи "Пушкинской карты"
Она, как и входные билеты, купленные с помощью субсидии, является именной. Использовать карту для походов в музеи и театры может строго лишь человек, её оформивший.
Фото © Pixabay
Воспользоваться предложением бесплатного посещения культурных мероприятий с помощью "Пушкинской карты" может только гражданин, её оформивший. То есть в случае продажи этой субсидии другой человек пустить в ход её не сможет. Об этом заявил заместитель главы Минцифры России Олег Качанов.
"Карта именная, билеты именные, воспользоваться предложением по субсидированию походов в культурные учреждения может строго тот человек, который оформил карту. Поэтому попытка её продать бессмысленна", — цитирует ТАСС Качанова.
Кроме того, в пресс-службе "Почта банка" отметили, что схема продажи "Пушкинской карты" является мошеннической. Как напомнил собеседник агентства, карта является именной, она не подлежит продаже или передаче третьим лицам. То же самое касается и билетов, которые россияне покупают по этой субсидии.
"Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся — при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие", — рассказали в пресс-службе.
Ранее в Сети появились объявления о продаже "Пушкинских карт", которые может оформить бесплатно любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет для посещения спектаклей, музеев, выставок, концертов и творческих вечеров. За одну карту продавцы планируют выручить от 300 до 2,5 тысячи рублей.
Ранее российскую молодёжь от продажи "Пушкинских карт" предостерегла детская правозащитница Тамара Гусова. Помимо наказания себя в культурном контексте такие граждане могут понести и материальное наказание, соответствующее статье УК РФ за передачу социальных льгот и нанесение ущерба государственной казне.
Комментариев: 0