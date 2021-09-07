В Минцифры рассказали о бессмысленности продажи "Пушкинской карты"

Воспользоваться предложением бесплатного посещения культурных мероприятий с помощью "Пушкинской карты" может только гражданин, её оформивший. То есть в случае продажи этой субсидии другой человек пустить в ход её не сможет. Об этом заявил заместитель главы Минцифры России Олег Качанов.

"Карта именная, билеты именные, воспользоваться предложением по субсидированию походов в культурные учреждения может строго тот человек, который оформил карту. Поэтому попытка её продать бессмысленна", — цитирует ТАСС Качанова.

Кроме того, в пресс-службе "Почта банка" отметили, что схема продажи "Пушкинской карты" является мошеннической. Как напомнил собеседник агентства, карта является именной, она не подлежит продаже или передаче третьим лицам. То же самое касается и билетов, которые россияне покупают по этой субсидии.

"Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся — при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие", — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Сети появились объявления о продаже "Пушкинских карт", которые может оформить бесплатно любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет для посещения спектаклей, музеев, выставок, концертов и творческих вечеров. За одну карту продавцы планируют выручить от 300 до 2,5 тысячи рублей.