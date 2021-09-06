Новые льготы от работодателей и государства: Какие бонусы и доплаты смогут получить сотрудники Корпоративная пенсия, компенсация затрат на проезд и кредит от фирмы — компании дают сотрудникам всё новые бонусы. К тому же осенью вырастут выплаты и от государства. Кому положены льготы и премии? 5 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие бонусы сотрудникам начали раздавать работодатели

Осенью начался бум на кадровом рынке. Работодатели не скрывают, что готовы предложить квалифицированным специалистам условия труда даже лучше, чем до пандемии коронавируса. В результате пакет возможных бонусов сейчас стал значительно шире. Кадровики считают, что этот тренд продолжится и в дальнейшем. Правда, затронет он далеко не всех специалистов.

Всё больше работодателей, чтобы удержать ценных сотрудников, используют методы нематериальной мотивации. К таким способам относятся комфортные условия труда, например, удобный график и компенсация рабочих затрат на мобильную связь и проезд. Также многие компании привлекают сотрудников оплатой обучения и курсов повышения квалификации, возмещением затрат на фитнес, а также корпоративными поездками.

— По нашим данным, каждая десятая компания предоставляет отдых для детей сотрудников, а каждая двадцатая — корпоративные пенсионные программы. Однако главным критерием идеальной работы для россиян остаётся высокая зарплата. Комфортные условия труда отмечают 53% жителей России, а наличие соцпакета и нематериальных бонусов — 29%. Одним из последствий пандемии и локдауна можно назвать рост зарплатных предложений во всех сферах. Особенно в тех, где произошёл отток мигрантов, — рассказал коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.

По его словам, в этом году российский рынок труда испытал дефицит массового персонала. Это работники сферы обслуживания и торговли, логистики и охраны, в том числе продавцы, консультанты, операторы, охранники, курьеры, сборщики. Дефицит персонала грозил потерей кадрового потенциала для промышленного производства и сельского хозяйства. Улучшить ситуацию помогает пересмотр работодателями условий труда и заработных плат, а также продвижение таких специальностей среди молодёжи.

В результате на рынке труда наметился ещё один новый тренд. Бонусы и поощрения стали доступны не только офисным сотрудникам и представителям творческих профессий. Ещё недавно различные льготы от работодателей получали в основном белые воротнички. Сейчас повышается престиж рабочих профессий. Соответственно, и бонусы стали распространяться и на них тоже.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, также компании часто стимулируют работников разными возможностями. Это может быть право на приобретение продукции фирмы по сниженным ценам, скидки в своём магазине (если сотрудник работает в торговле), премии к праздникам, оформление детей работника в детский сад фирмы или туристические путёвки за счёт организации.

Он отметил, что такие стимулы выполняют ещё одну важную задачу — повышают лояльность сотрудников. Методов очень много, они разнообразны и зависят от самого работодателя, его возможностей и желания стимулировать и удерживать в компании сотрудников. Это называется системой стимулирования труда. Артём Деев пояснил, что сейчас уже в большинстве крупных российских компаний кроме зарплаты и премий сотрудники имеют ряд дополнительных бонусов — от медицинской страховки до возможности взять кредит у своей организации.

Обо всех этих методах стимулирования обычно сообщается новому сотруднику при приёме на работу, и они закрепляются во внутренних документах компании. Чтобы не потерять определённый бонус, человек может остаться работать в компании, а не уйти, например, к конкурентам. Даже если там будет большая зарплата.

Здесь сотрудники могут столкнуться с некоторыми подводными камнями системы поощрения. Кадровики рекомендуют обращать на них внимание при трудоустройстве.

— Безусловно, есть и другие бонусы — вроде компенсации обедов, корпоративных психологов и фитнесов. Но часто бывает, что зарплаты в компаниях, которые придумывают для сотрудников дополнительные поощрения, отстают от тех фирм, где их по минимуму. Там забота о коллективе считается в денежном эквиваленте два раза в месяц плюс премии. И кажется, что сейчас, в период кризиса, это куда важнее, — отметил директор по стратегическим коммуникациям технологической группы "Рокет Хьюманс" Дмитрий Дригайло.

Какие льготы работники смогут получить от государства

Тем не менее, по словам руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Кирилла Стуса, большинство крупных бонусов для работников — это не инициатива работодателя, а определённые государством выплаты и материальная помощь. Всё это регулируется трудовым законодательством.

Он отметил, что с 1 сентября произошли определённые изменения. Теперь сотрудники с детьми младше восьми лет имеют право на оплату больничного по уходу за ребёнком в размере 100% от среднего заработка. При этом не будет учитываться ни стаж их работы, ни то, как лечился ребёнок — амбулаторно или в больнице.

Достаточно много льгот появилось для работников на региональном уровне. Они различаются в зависимости от места, где проживает человек, и его профессии.

— Так, на Сахалине с 1 сентября вступил в силу закон, который предусматривает ежемесячную денежную компенсацию для педагогов на оплату проезда до места работы и обратно. Размер её определяется исходя из стоимости проезда до места работы и обратно один раз в день, рассчитанной по регулируемым тарифам, и количества дней, когда человек ездил на работу. В Новгородской области с учётом изменений, внесённых в закон, медицинские работники могут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Правда, для этого они должны соответствовать определённому перечню критериев. В Ямало-Ненецком автономном округе на 4% проиндексируют зарплаты сотрудникам целого ряда отраслей. Это произойдёт с 1 октября, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она также напомнила, что с 1 сентября для работодателей ужесточили правила обработки персональных данных. Теперь при оформлении согласия на использование личной информации он должен включать сведения о том, с какой целью будет её использовать.

Авторы Нина Важдаева