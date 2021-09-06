Регион

Уведомления отключены

Новые льготы от работодателей и государства: Какие бонусы и доплаты смогут получить сотрудники

Корпоративная пенсия, компенсация затрат на проезд и кредит от фирмы — компании дают сотрудникам всё новые бонусы. К тому же осенью вырастут выплаты и от государства. Кому положены льготы и премии?

5 сентября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Какие бонусы сотрудникам начали раздавать работодатели

Осенью начался бум на кадровом рынке. Работодатели не скрывают, что готовы предложить квалифицированным специалистам условия труда даже лучше, чем до пандемии коронавируса. В результате пакет возможных бонусов сейчас стал значительно шире. Кадровики считают, что этот тренд продолжится и в дальнейшем. Правда, затронет он далеко не всех специалистов.

Всё больше работодателей, чтобы удержать ценных сотрудников, используют методы нематериальной мотивации. К таким способам относятся комфортные условия труда, например, удобный график и компенсация рабочих затрат на мобильную связь и проезд. Также многие компании привлекают сотрудников оплатой обучения и курсов повышения квалификации, возмещением затрат на фитнес, а также корпоративными поездками.

По нашим данным, каждая десятая компания предоставляет отдых для детей сотрудников, а каждая двадцатая — корпоративные пенсионные программы. Однако главным критерием идеальной работы для россиян остаётся высокая зарплата. Комфортные условия труда отмечают 53% жителей России, а наличие соцпакета и нематериальных бонусов — 29%. Одним из последствий пандемии и локдауна можно назвать рост зарплатных предложений во всех сферах. Особенно в тех, где произошёл отток мигрантов, — рассказал коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.

По его словам, в этом году российский рынок труда испытал дефицит массового персонала. Это работники сферы обслуживания и торговли, логистики и охраны, в том числе продавцы, консультанты, операторы, охранники, курьеры, сборщики. Дефицит персонала грозил потерей кадрового потенциала для промышленного производства и сельского хозяйства. Улучшить ситуацию помогает пересмотр работодателями условий труда и заработных плат, а также продвижение таких специальностей среди молодёжи.

В результате на рынке труда наметился ещё один новый тренд. Бонусы и поощрения стали доступны не только офисным сотрудникам и представителям творческих профессий. Ещё недавно различные льготы от работодателей получали в основном белые воротнички. Сейчас повышается престиж рабочих профессий. Соответственно, и бонусы стали распространяться и на них тоже.

У школьников появятся новые льготы: Какие доплаты получат ученики и их родители

У школьников появятся новые льготы: Какие доплаты получат ученики и их родители

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, также компании часто стимулируют работников разными возможностями. Это может быть право на приобретение продукции фирмы по сниженным ценам, скидки в своём магазине (если сотрудник работает в торговле), премии к праздникам, оформление детей работника в детский сад фирмы или туристические путёвки за счёт организации.

Он отметил, что такие стимулы выполняют ещё одну важную задачу — повышают лояльность сотрудников. Методов очень много, они разнообразны и зависят от самого работодателя, его возможностей и желания стимулировать и удерживать в компании сотрудников. Это называется системой стимулирования труда. Артём Деев пояснил, что сейчас уже в большинстве крупных российских компаний кроме зарплаты и премий сотрудники имеют ряд дополнительных бонусов — от медицинской страховки до возможности взять кредит у своей организации.

Обо всех этих методах стимулирования обычно сообщается новому сотруднику при приёме на работу, и они закрепляются во внутренних документах компании. Чтобы не потерять определённый бонус, человек может остаться работать в компании, а не уйти, например, к конкурентам. Даже если там будет большая зарплата.

Здесь сотрудники могут столкнуться с некоторыми подводными камнями системы поощрения. Кадровики рекомендуют обращать на них внимание при трудоустройстве.

Безусловно, есть и другие бонусы — вроде компенсации обедов, корпоративных психологов и фитнесов. Но часто бывает, что зарплаты в компаниях, которые придумывают для сотрудников дополнительные поощрения, отстают от тех фирм, где их по минимуму. Там забота о коллективе считается в денежном эквиваленте два раза в месяц плюс премии. И кажется, что сейчас, в период кризиса, это куда важнее, — отметил директор по стратегическим коммуникациям технологической группы "Рокет Хьюманс" Дмитрий Дригайло.

На рынке труда неожиданный тренд: Где начался взрывной рост зарплат и за кем охотятся кадровики

На рынке труда неожиданный тренд: Где начался взрывной рост зарплат и за кем охотятся кадровики

Какие льготы работники смогут получить от государства

Тем не менее, по словам руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Кирилла Стуса, большинство крупных бонусов для работников — это не инициатива работодателя, а определённые государством выплаты и материальная помощь. Всё это регулируется трудовым законодательством.

Он отметил, что с 1 сентября произошли определённые изменения. Теперь сотрудники с детьми младше восьми лет имеют право на оплату больничного по уходу за ребёнком в размере 100% от среднего заработка. При этом не будет учитываться ни стаж их работы, ни то, как лечился ребёнок — амбулаторно или в больнице.

Достаточно много льгот появилось для работников на региональном уровне. Они различаются в зависимости от места, где проживает человек, и его профессии.

Так, на Сахалине с 1 сентября вступил в силу закон, который предусматривает ежемесячную денежную компенсацию для педагогов на оплату проезда до места работы и обратно. Размер её определяется исходя из стоимости проезда до места работы и обратно один раз в день, рассчитанной по регулируемым тарифам, и количества дней, когда человек ездил на работу. В Новгородской области с учётом изменений, внесённых в закон, медицинские работники могут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Правда, для этого они должны соответствовать определённому перечню критериев. В Ямало-Ненецком автономном округе на 4% проиндексируют зарплаты сотрудникам целого ряда отраслей. Это произойдёт с 1 октября, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она также напомнила, что с 1 сентября для работодателей ужесточили правила обработки персональных данных. Теперь при оформлении согласия на использование личной информации он должен включать сведения о том, с какой целью будет её использовать.

Осенью повысят зарплаты и пособия работникам: Кто станет получать больше и на сколько

Осенью повысят зарплаты и пособия работникам: Кто станет получать больше и на сколько

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1