Признанный нежелательным комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД России
Стендапер с белорусским гражданством требует отменить решение ведомства о пожизненном запрете на въезд на территорию нашей страны.
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Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД РФ с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
"В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца", — приводит ТАСС сообщение инстанции.
Илья Соболев назвал абсурдом признание пребывания комика Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным"
Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из стендапа. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Менеджер артиста тогда рассказал Лайфу, что Идрак уже покинул Россию.
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