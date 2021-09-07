Глава Минздрава назвал главную причину смертности в России
Михаил Мурашко отметил, что на протяжении двух лет в РФ реализуется проект по борьбе с подобными заболеваниями. Кроме того, по его словам, постоянно увеличивается количество выдаваемых лекарств.
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Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смертности в России, как и в целом в мире. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всём мире и в Российской Федерации", — сказал он в ходе научно-практической конференции "Кардиология на марше — 2021".
Мурашко отметил, что на протяжении двух лет в России реализуется проект по борьбе с подобными заболеваниями. Кроме того, по его словам, постоянно увеличивается количество выдаваемых лекарств пациентам с высоким риском развития таких диагнозов. Так, необходимые препараты получили более 450 тысяч человек, а в 2021 году срок лекарственного обеспечения был продлён ещё на два года.
А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Причём 80% умерших из этой возрастной группы составляют мужчины. А основной причиной по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания.
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