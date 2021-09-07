В Крыму назвали подлостью и безобразием причастность Украины к диверсии на газопроводе

Причастность украинской разведки к диверсии на газопроводе в Крыму является подлостью и безобразием, которые страна творит при поддержке США. Такое мнение Лайфу высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Это совершенно яркий конкретный пример того безобразия, той подлости, которую творит Украина при поддержке Запада и при поддержке США. Хочу выразить благодарность тем сотрудникам правоохранительных органов, силовых структур, которые выявили и своевременно установили этот факт, более того, установили участника из ряда вон выходящего события", — сказал Фикс.

Парламентарий уточнил, что жители республики являются законопослушными, выполняют все законы и работают в интересах родного государства. Такие люди не преследуются законом, а те, кто нарушает и игнорирует законодательство, будут изолированы от общества и понесут ответственность.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в Крыму организовало Главное управление разведки Украины. Взрывному делу исполнителей обучили в Херсоне, за совершение атаки им обещали около двух тысяч долларов.