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Киновед объяснил феномен любви русского зрителя к Жан-Полю Бельмондо

Как отмечает Даниил Сегаль, игра артиста была отображением французской лёгкости и помогала на время забыть о проблемах.

7 сентября, 11:06
<p>Фото © Julien Hekimian / Getty Images</p>

Фото © Julien Hekimian / Getty Images

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо был невероятно популярен среди советских и российских зрителей. Природу этого феномена в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснил киновед Даниил Сегаль. По его словам, артист обладал той лёгкостью, которой не было ни у кого. И это притягивало взгляды людей, заставляя их на время забыть о своих проблемах.

"Это был отдых в чистом виде, поэтому на комедии французского производства выстраивались очереди. Прежде всего, конечно, на Жан-Поля Бельмондо. Он выражал этот французский характер, эту лёгкость", — объяснил Сегаль.

По словам киноведа, Бельмондо был одним из первых, кто на языке лёгкости говорил со зрителями.

"Смерти я не боюсь": 10 нерушимых правил Жан-Поля Бельмондо, который стал легендой ещё при жизни

"Смерти я не боюсь": 10 нерушимых правил Жан-Поля Бельмондо, который стал легендой ещё при жизни

Напомним, актёр Жан-Пол Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. По словам его адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел. Коллега Бельмондо Ален Делон признался, что опустошён из-за смерти артиста. Их, вопреки мнению о соперничестве, связывала большая дружба, которой много десятков лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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