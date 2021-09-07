Киновед объяснил феномен любви русского зрителя к Жан-Полю Бельмондо
Как отмечает Даниил Сегаль, игра артиста была отображением французской лёгкости и помогала на время забыть о проблемах.
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Французский актёр Жан-Поль Бельмондо был невероятно популярен среди советских и российских зрителей. Природу этого феномена в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснил киновед Даниил Сегаль. По его словам, артист обладал той лёгкостью, которой не было ни у кого. И это притягивало взгляды людей, заставляя их на время забыть о своих проблемах.
"Это был отдых в чистом виде, поэтому на комедии французского производства выстраивались очереди. Прежде всего, конечно, на Жан-Поля Бельмондо. Он выражал этот французский характер, эту лёгкость", — объяснил Сегаль.
По словам киноведа, Бельмондо был одним из первых, кто на языке лёгкости говорил со зрителями.
Напомним, актёр Жан-Пол Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. По словам его адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел. Коллега Бельмондо Ален Делон признался, что опустошён из-за смерти артиста. Их, вопреки мнению о соперничестве, связывала большая дружба, которой много десятков лет.
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