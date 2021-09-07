Киновед объяснил феномен любви русского зрителя к Жан-Полю Бельмондо

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо был невероятно популярен среди советских и российских зрителей. Природу этого феномена в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснил киновед Даниил Сегаль. По его словам, артист обладал той лёгкостью, которой не было ни у кого. И это притягивало взгляды людей, заставляя их на время забыть о своих проблемах.

"Это был отдых в чистом виде, поэтому на комедии французского производства выстраивались очереди. Прежде всего, конечно, на Жан-Поля Бельмондо. Он выражал этот французский характер, эту лёгкость", — объяснил Сегаль.

По словам киноведа, Бельмондо был одним из первых, кто на языке лёгкости говорил со зрителями.